Lulu請憲哥證婚 婚禮最少席開50桌 陳漢典忙找新房

Lulu計畫與陳漢典的婚禮至少辦50桌，將邀吳宗憲當證婚人。（記者潘少棠攝）Lulu計畫與陳漢典的婚禮至少辦50桌，將邀吳宗憲當證婚人。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu宣布閃婚主持搭檔陳漢典後，婚禮、相愛過程等細節備受關注。昨她與韋禮安、朱芯儀、趙孟姿出席活動時，大方透露目前已開始看婚禮場地及尋覓新家，「婚禮至少規劃50桌，主持人不會是憲哥，因為我們會害怕，但他的位子很重要，應該是證婚人的角色。」

韋禮安自薦擔任Lulu婚禮歌手，卻慘遭對方打槍。（記者潘少棠攝）韋禮安自薦擔任Lulu婚禮歌手，卻慘遭對方打槍。（記者潘少棠攝）

被問婚禮歌手人選，韋禮安自薦唱電影《月老》主題曲《如果可以》，不過Lulu笑回：「你太貴了啦！」她表示婚禮整體風格將由妹妹操刀視覺設計，至於賓客名單，則說因為太忙，還沒有時間安排，不過她提到第一個報告婚訊的長輩是吳宗憲，也會邀對方當夫妻倆的證婚人。

談到陳漢典近況，她透露兩人雖尚未登記，但已開始看房，「地點隨緣，新家應該會為寶寶做規劃。」至於備孕進度，她笑說：「還沒，先準備金鐘獎！」Lulu也甜讚老公：「他完全能同理我的工作，陪我、提供情緒價值。」

不只愛情幸福，事業也開花結果。Lulu今年以《夜市王》、《綜藝大熱門》雙料入圍金鐘主持人獎，將與「前任」阿達、「現任」陳漢典同場對決。被問紅毯要跟誰走？她笑回：「還不知道，但不會尷尬啦，大家都好朋友，我沒有私心，最好是兩個節目都得獎！」

