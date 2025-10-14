自由電子報
娛樂 最新消息

吳宗憲早看出Lu典姦情笑爆孕事 鬆口新節目卡關主因

吳宗憲（中）昨與同為金鐘入圍者的雷艾美（左）、白心儀出席分享會，感性回顧與《綜藝大熱門》12年的情誼。（三立提供）吳宗憲（中）昨與同為金鐘入圍者的雷艾美（左）、白心儀出席分享會，感性回顧與《綜藝大熱門》12年的情誼。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕長壽綜藝《綜藝大熱門》日前宣布暫告一段落，原定轉型為週末塊狀節目，但籌備多時仍未啟動。主持人吳宗憲昨出席三立金鐘分享會時，首度鬆口節目卡關主因：「製作單位還在努力，主要是找贊助商。」他坦言大家都很關心這個陪伴觀眾12年的節目，但目前仍在等待時機。

吳宗憲談到與Lulu、陳漢典的合作，笑稱3人默契早已超越語言，提到兩位搭檔的閃婚喜訊，他幽默爆料：「我用看的、聞的就知道有『姦情』啦！」接著又開玩笑爆料Lulu懷孕，讓現場媒體全驚呆，還虧對方不在場，所以想反駁也沒機會。至於是否會出席婚禮？他回：「我什麼都願意，但應該是『介紹人』吧？」

對於節目未來，吳宗憲語帶希望的說：「節目結束不代表終點，而是新的開始，期待未來能在不同舞台上，用笑聲繼續陪伴觀眾。」他也感性表示《大熱門》是台灣絕無僅有的綜藝節目，這12年來自己對它沒有一句怨言，最後還笑說：「若之後繼續主持，Lulu又懷孕的話，那我們就不只是鐵三角，會變成鐵四角！」

同場的雷艾美因實境節目《上船了各位！》再度入圍金鐘，她笑說：「我怕高、怕水、又有氣喘，但還是硬著頭皮上。」吳宗憲當場打趣：「妳根本是綜藝界的阿信！」讓全場笑翻。

三立新聞部主持人白心儀則以紀錄片《亞洲貓科大復興》入圍兩項大獎。她回憶赴印度拍攝老虎時連3天撲空，「拍動物真的要有耐心，只有人等動物，沒有動物等人。這就是宿命，也是使命。」

