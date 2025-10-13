范少勳慶幸沒被換角 原來是侯文詠看走眼

《人浮於愛》原著作者侯文詠（左起）、范少勳、邵雨薇、導演徐輔軍、製作人柯俋森昨一同受訪，分享拍攝幕後秘辛。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕影集《人浮於愛》前兩集在高雄電影節特別放映，邵雨薇、范少勳昨下午受訪，邵雨薇分享拍攝時壓力爆棚，導致荷爾蒙失調，臉腫、經期不順，結果殺青後變得判若兩人，導演徐輔軍看她放飛唱KTV的模樣傻了眼，開玩笑說：「開始沒大沒小了！」

該劇是改編自侯文詠的同名小說，他自己也跳下來擔任編劇，不過命運多舛，4年前開鏡卻遇到疫情，卡司陣容大換血，因此多燒了2、3000萬。侯文詠自嘲苦命，總是走困難的路，透露有向牙醫老婆請求「增資」，加上許多貴人相助才能走到現在。

范少勳是少數留下的原卡司，自嘲：「滿幸運沒被換掉。」過去范少勳總是演邊緣人角色，這次飾演富二代，沒想到竟是侯文詠誤以為范少勳的外表一定是「富二代專業戶」才相中他，此次意外為他展開一條新的戲路。

