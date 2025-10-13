自由電子報
娛樂 最新消息

永遠的《安妮霍爾》！ 奧斯卡影后黛安基頓辭世享壽79歲

文青女神黛安基頓於10月11日過世，享壽79歲。她以中性時尚穿搭聞名，打破好萊塢對女性角色的刻板印象，開創知性女星的時代。（達志影像）文青女神黛安基頓於10月11日過世，享壽79歲。她以中性時尚穿搭聞名，打破好萊塢對女性角色的刻板印象，開創知性女星的時代。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢女星黛安基頓曾以電影《安妮霍爾》奪下奧斯卡影后，昨傳出11日在美國加州的家中過世，享壽79歲，家屬向外媒證實此事，但詳細死因未公開。

黛安基頓（中）以《安妮霍爾》勇奪1978年奧斯卡影后。（美聯社）黛安基頓（中）以《安妮霍爾》勇奪1978年奧斯卡影后。（美聯社）

黛安基頓在1972年經典黑幫電影《教父》飾演艾爾帕西諾的女友、妻子，奠定好萊塢地位之後多次和名導伍迪艾倫合作，包括《傻瓜大鬧科學城》、《愛與死》等作品，1978年以伍迪艾倫執導的愛情喜劇《安妮霍爾》在奧斯卡封后，從此聲名大噪。

黛安基頓（右）和伍迪艾倫多次合作擦出愛火，即使分手也維持友誼。（資料照）黛安基頓（右）和伍迪艾倫多次合作擦出愛火，即使分手也維持友誼。（資料照）

黛安基頓終身未婚，最為人熟知的是她與艾爾帕西諾、伍迪艾倫和華倫比提3位大咖的戀情，甚至當伍迪艾倫深陷戀童、性侵養女風暴時，黛安仍公開表明相信他；外媒報導，伍迪艾倫得知黛安去世後心情大受打擊，整天心神不寧。

黛安基頓演出《教父》時就很喜歡飾演麥可柯里昂的艾爾帕西諾（右），深陷對方魅力無可自拔。（資料照）黛安基頓演出《教父》時就很喜歡飾演麥可柯里昂的艾爾帕西諾（右），深陷對方魅力無可自拔。（資料照）黛安基頓（左）和華倫比提（右）因合作電影假戲真做。（達志影像）黛安基頓（左）和華倫比提（右）因合作電影假戲真做。（達志影像）

事實上，黛安基頓生前最心儀《教父》的另一半艾爾帕西諾，曾放話「他真的很迷人，完全為他瘋狂」，無奈男方毫無結婚念頭，讓感情不了了之。後來黛安基頓主演華倫比提自導自演的《烽火赤焰萬里情》，兩人假戲真做，分手後仍維持良好友誼。

黛安基頓逝世後，奧斯卡主辦單位美國影藝學院發文哀悼，形容黛安形塑一代又一代的故事，直指她的精神將長存於大銀幕。

勞勃狄尼洛發聲明悼念，直言黛安離開的噩耗讓人措手不及，願她安息；傳奇影后珍芳達、男星班史提勒也發聲哀悼，另外《大老婆俱樂部》搭檔貝蒂米勒誇讚黛安真誠風趣，為人不虛假，史提夫馬丁、歌蒂韓、薇拉戴維絲、凱特哈德森等明星都發文緬懷。

點圖放大body

