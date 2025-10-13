（人物專訪）楊麗音恐有失智基因 演戲活腦不退休 苦等19年盼再敲響金鐘

楊麗音苦等19年，盼拿第二座金鐘獎。（記者潘少棠攝，服裝提供：許艷玲）

記者李紹綾／專訪

楊麗音以客家電視台《阿婆非死不可》角逐金鐘60迷你劇女主角獎，劇中飾演愛漂亮、拿LV名牌包的失智阿婆。戲外她的媽媽、外婆都失智，她懷疑自己「可能有基因」，直言：「我怕失智，要一直動、一直學，所以不會退休。」

楊麗音出道42年，演過無數角色，「失智」就超過5次，她謙虛說：「不敢說駕輕就熟，只能說觀察多、持續學習中。」2005年她在《草山春暉》首演失智，隔年拿下人生首座金鐘女主角獎，她苦笑：「第二座好難喔！王寶釧苦守寒窯18年，我都等19年了。」

楊麗音談到，媽媽10多年前出現失智徵兆，有次煮綠豆湯味道怪異，一問才發現加了小蘇打粉。隨著病情惡化，媽媽曾搭錯公車迷路，哭著打電話回家，之後家人經常問媽媽「這是誰」，但媽媽偶爾會賴皮說：「我不告訴你。」楊麗音笑說：「我們也分不清她是真的忘記，還是在裝可愛。」直到後來她才懂：「當你願意臣服，就能平靜接受。」

楊麗音坦言，家族有失智基因，但命理老師告訴她「妳不會失智」，她說：「可能因為我一直動腦、一直演戲。」她認為最可怕的不是變老，而是「停下來」，「不動就會壞，我不會退休。有人說打麻將能活腦，我覺得演戲更能」。

《阿婆非死不可》充滿黑色幽默，楊麗音灑脫說：「人生無常，每天都可能出意外，當下快樂就好。」她不僅簽了器官捐贈卡，連塔位都是母親早早就幫她買好，「媽媽當年買來投資，漲價後她還很得意」。她說那年代的投資方式不多，不是保險就是跟會，結果媽媽被倒了好幾次會，「她存了一間房子的頭期款，結果被乾兒子的媽媽倒會，後來買不起房，只能買很多間陰宅」。

