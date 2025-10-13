自由電子報
娛樂 最新消息

（人物專訪）楊謹華脫胎換骨6度爭金鐘戲后 拉票「希望是我」

楊謹華為《影后》角色脫胎換骨，因此這次金鐘女主角獎，她得失心比以往更重。（記者王文麟攝）楊謹華為《影后》角色脫胎換骨，因此這次金鐘女主角獎，她得失心比以往更重。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

今年是楊謹華第6度角逐金鐘戲劇節目女主角獎，她在影集《影后》演出女明星周凡，細緻深刻的表演打動人心，早已成為眾人心中無可取代的「影后」。對於這回入圍，她坦言心情大不同，過往她對得獎抱持平常心，這次她喊話評審把神聖的一票給楊謹華演出的周凡：「希望是我！」

★保護角色弄巧成拙 學會溝通

出道33年，楊謹華一開始對演戲很沒自信，因為她唸國貿科，非表演本科系出身，會來演戲僅是因為喜歡演出。她回想早期拍戲時常因為「太想保護角色」而和劇組起衝突，有次造型師把她弄太漂亮，但她認為角色應該模樣落魄，因此直接說：「這衣服不對啊！應該要髒的吧？」沒想到跟導演有了些爭執，導致那場戲雙方情緒大受影響，剪接出來效果也不好。

這次經驗成了她人生的轉折點，讓她大徹大悟：「我以為在保護角色，其實是在害角色。」她才了解演員不只是要詮釋角色，更要學會溝通，「現在我會先和公司、導演、劇組討論，有問題就開小組會議，不再情緒化。」只是她和那名導演至今仍未和解，「那部戲重播時，我都會抱著反省的心情看。」

楊謹華（右）和謝盈萱在《影后》是曾決裂又和好的閨密，戲外都入圍金鐘戲劇女主角獎，成了競爭者。（Netflix提供）楊謹華（右）和謝盈萱在《影后》是曾決裂又和好的閨密，戲外都入圍金鐘戲劇女主角獎，成了競爭者。（Netflix提供）

★最喜歡閨密和解 最心動甜虐姐弟戀

而《影后》與導演嚴藝文合作，開拍前她私下懇求嚴藝文：「拜託這次幫我打掉重練，無論用什麼方法、什麼折磨，我都張開雙手。」果然嚴藝文沒有一刻放過她，尤其在節奏與語速的調整上，幾乎是「重生式」的訓練。

談到最喜歡的一場戲，她毫不猶豫指出是和謝盈萱在應酬時跳完《音浪》，隨後把心結聊開、吞菸蒂那段和解戲，她直呼：「我到現在想起來，還會起雞皮疙瘩！」至於她和詹懷雲的感情戲，已婚多年的她一開始還向嚴藝文哀號：「我好久沒有談戀愛，不知道還可不可以有純愛感。」沒想到後來展開的化學效應讓觀眾看了怦然心動，楊謹華俏皮回：「每個階段都有愛情！」

點圖放大header
點圖放大body

