泰籍黃可欣來台拚星路 苦學中文磨戲雙料入圍

〔記者李紹綾／台北報導〕泰籍女星黃可欣以《樹冠羞避》雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎、最具潛力新人獎，她開心說：「不敢相信！真的是我嗎？在泰國要接到戲劇已經不容易了，更何況是在台灣，入圍這件事情已經超乎我的想像。」

出生於泰國的黃可欣，大學主修戲劇，曾參與多部廣告與單元劇演出。學生時期熱愛台灣影視作品，對中文與文化充滿興趣，萌生「希望到台灣演戲」的夢想。7年前她來台求學，從語言到表演一步步累積經驗。

黃可欣在《樹冠羞避》飾演隻身來台、在按摩院工作的外籍女性。因中文非母語，她常與經紀人討論台詞，並在導演安排下排練，花時間揣摩角色，理解其個性與情感掙扎。

黃可欣坦言，首次詮釋同性戀是一大挑戰，她希望以真誠呈現劇中角色「在在」的情感。為投入表演，她體會「在在」的孤單、對家人的思念與渴望被愛認同的心情。

她認為自己與「在在」相像：「我們都在異地努力生活，也都渴望被理解、害怕不被接納。」能在台灣戲劇演出對她意義重大，也讓她更確定要繼續走這條路。

