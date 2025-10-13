徐佳瑩不插電演唱 想取名肥料怕有異味

徐佳瑩舉辦不插電演唱會，獻唱《特別的人》懷念方大同。

（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后徐佳瑩前晚在高流舉辦「我在聽」演唱會，不插電舞台以「零距離」為概念，她開場就笑喊：「太近了！近到我差點要喊媽媽了！」透露當初討論演唱會名稱時，曾想取名為「肥料」，笑稱可以當為音樂「施肥」的人，卻因擔心創意太獨特會有「異味」而打消念頭，逗樂全場歌迷。

徐佳瑩挑選多首私房歌單，並以全新編制重新詮釋，為了懷念今年二月離世的好友方大同，她選唱他的經典作品《特別的人》，兩人曾經合作過《自以為》，談起這段情誼，徐佳瑩感性表示：「有些人離開這個世界，是很不真實的。」

她也分享這次選的歌曲就像充滿「愛」的套餐，以HYUKOH的《LOVE YA!》向歌迷告白，此外還挑戰江蕙的《你講的話》；因為演出在週六晚上，她也將Energy的《星期五晚上》改編成慵懶甜美的《星期六晚上》，為高流「不插電」企劃首演增添驚喜。

