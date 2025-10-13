楊祐寧金鐘前哀慟喪父 爭戲王笑把粽子當項鍊

楊祐寧第4度叩關金鐘，笑稱要帶粽子赴頒獎典禮。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧以MyVideo影集《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘60戲劇節目男主角獎，這是他第4度叩關金鐘，3年前曾帶梅子分給入圍者，結果大家全都落馬，他事後自嘲「只能望梅止渴」，這回再戰金鐘，他記取教訓，直喊：「絕對不帶了！」

楊祐寧以《今夜一起為愛鼓掌》入圍金鐘60戲劇節目男主角獎。

（台灣大哥大MyVideo提供）

對於3年前的「梅子」事件，楊祐寧打趣說這次不會帶，工作人員也不能帶，笑說：「只帶一顆粽子，不分給別人！」還說要把粽子「當項鍊戴進去」，象徵好兆頭。被虧「很有得失心」，他回：「這麼快就表現出來了。」他希望老婆「阿梅」到現場觀禮，笑稱要破除名字中的「梅」魔咒。

請繼續往下閱讀...

楊祐寧上月剛升格三寶爸，笑說家裡很熱鬧，「空間不太夠，想買帳篷在客廳讓小孩睡」，夫妻空間絕不讓出。他坦言自己是「黑臉型爸爸」，底線很嚴，但也會吃味，「帶她們出去玩，回家還是黏媽媽」。被問是否考慮結紮，他搓大腿笑說：「我怕痛啦，朋友結紮過覺得滿辛苦，我目前沒有考慮。」

楊祐寧昨凌晨哀慟父親癌逝，他透過經紀人回應：「家人都在身旁，感謝關心。」至於是否照常出席金鐘獎，經紀人表示：「目前沒有變化」，仍將按原定行程出席。

楊祐寧近期忙碌，除了迎接第三胎、宣傳電影《泥娃娃》和影集《人浮於愛》、籌備餐廳新址，也抽空陪伴父親，白髮明顯增多。上週談及父親病況，他語氣溫和說：「家人持續保持信心。」談到餐廳，他希望延續父親手藝，「我們跟新主廚試菜，就是想保留爸爸的味道，現在做得不錯」，但父親未能親眼見證新店開幕，留下無限遺憾與感念。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法