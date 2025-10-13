自由電子報
娛樂 最新消息

周董完封嘉年華 報喜明年新巡演

周杰倫預告明年將展開新的巡演，台灣歌迷則期待他唱回台北。（杰威爾提供）周杰倫預告明年將展開新的巡演，台灣歌迷則期待他唱回台北。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歷經6年時間，唱了110場，「周董」周杰倫的「嘉年華」巡迴演唱會前晚正式落幕，昨他談到心情：「或許有些不捨，也有些失落，但更多的是對下一次重逢的期待。」唱片公司也提前宣告好消息，明年周董將展開新的巡演。

周杰倫完成「嘉年華」巡演，坦言有不捨也有失落感。（杰威爾提供）周杰倫完成「嘉年華」巡演，坦言有不捨也有失落感。（杰威爾提供）

「嘉年華」最終場，周董獻唱《簡單愛》、《稻香》等40多首歌，唱完最後一首《七里香》，現場6萬多粉絲不肯離去，頻頻呼喊「周杰倫」，原本周董已搭上車要離去，最後還是特別重返舞台，台上寬達12公尺的巨型「跨時空能量球」也是第一次在關上後再次打開，周董加碼兩首安可歌曲《周大俠》和《等你下課》。

周杰倫的「嘉年華」巡迴演唱會，歷經6年時間，唱了110場。（杰威爾提供）周杰倫的「嘉年華」巡迴演唱會，歷經6年時間，唱了110場。（杰威爾提供）

完成巡演，周董談到：「在巡迴期間，其實也有些我無法控制的情況，比如恐慌發作，無法上台的時候，在我聲音狀態不好的時候，在許多壓力極大的同時，想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，我知道那份期待有多珍貴，正因為如此，許多取消演唱會的念頭就此打住，只能好好的撐住。」

出道25年的周董創作力驚人，擁有豐富的音樂曲庫，因此明年全新一套的演唱會將依據每個城市的特色，將有「專屬的演唱會名稱」，台灣歌迷也敲碗唱回台北，對此，杰威爾音樂表示：「新的演唱會時間、名稱等，我們會再公告，有確定的場次也會再陸續公告。」

點圖放大body

