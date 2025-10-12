自由電子報
娛樂 最新消息

《廣播金鐘60頒獎典禮》雙喜！高偉恩台上求婚 甜翻全場

林哲修（左）與吳怡霈重現廣播劇音效，兩人手拿芹菜當道具，驚艷全場。（三立提供）林哲修（左）與吳怡霈重現廣播劇音效，兩人手拿芹菜當道具，驚艷全場。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮」昨晚於台北流行音樂中心盛大登場，林哲修與吳怡霈首度搭檔主持，火花四射。兩人不僅主持默契絕佳，更親自登台參與「穿越60年的聲音旅行」表演，與嘻哈歌手韓森跨界合作，帶領觀眾穿越時光，重溫60年來的廣播記憶。

林哲修、吳怡霈掰斷芹菜 模擬骨折音效

節目重現廣播劇經典音效橋段，吳怡霈掰斷芹菜營造骨折聲、林哲修搖著鐵片模擬飛鏢聲，逼真音效讓全場驚呼連連。吳怡霈受訪笑說：「沒想到今晚我最貴重的道具竟然是芹菜！」還透露工作人員一早特地到市場挑「最新鮮」的，林哲修則搞笑補刀：「那味道我到現在都還聞得到！」兩人妙語如珠，炒熱典禮現場。

《隔壁住了誰》奪下「教育文化節目主持人獎」，節目受訪者高偉恩（左三）在台上驚喜求婚。（三立提供）《隔壁住了誰》奪下「教育文化節目主持人獎」，節目受訪者高偉恩（左三）在台上驚喜求婚。（三立提供）

頒發到「教育文化節目主持人獎」時，由Hayung哈勇、佳怡主持的《隔壁住了誰》奪獎，現場驚喜上演浪漫求婚橋段，瞬掀高潮。節目受訪者高偉恩隨團隊上台，感性告白女友：「妳是那束光，以後由我來守護。」鏡頭隨即帶到台下女友，她又驚又喜地喊出「我願意！」並比出愛心，全場爆出尖叫與掌聲。

《萌學園》阿本（左）與劉書宏驚喜合體，重現「歐趴」、「爓王」掀回憶殺。（三立提供）《萌學園》阿本（左）與劉書宏驚喜合體，重現「歐趴」、「爓王」掀回憶殺。（三立提供）

阿本合體劉書宏 萌騎士掀回憶殺

此外，《萌學園》主演阿本與劉書宏驚喜合體擔任頒獎人，重現萌騎士「歐趴」、「爓王」經典橋段，阿本笑稱：「我剛剛施展的是《萌學園》的鳳凰電波，各位回去皺紋應該會少一點！」兩人一來一往，瞬間勾起青春回憶殺。

