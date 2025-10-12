《人物專訪》越南影帝連炳發拚金鐘戲王不怕陪榜-騎歐兜賣載媽媽逛市場 承諾頒獎典禮必到

連炳發私下勤於健身，也在劇中小露胸肌。（瀚草文創提供）

記者蕭方綺／專訪

越南影帝連炳發來台搭檔張鈞甯演出影集《化外之醫》，雙雙入圍金鐘戲劇節目男女主角獎，同劇組的楊一展、「爆花」蔡亘晏也入圍男女配角獎，被視為今年得獎大熱門之一。連炳發得知入圍好消息時，剛從加拿大影展回國，正在韓國機場等轉機，意外接到滿滿祝賀訊息，包括張鈞甯跟他說「恭喜你，也恭喜我們」。

他劇中為了替在台當移工的媽媽籌措龐大的醫療費，不惜赴台暗中從事非法醫療。戲外的他和媽媽感情也非常好，他說媽媽很怕血腥畫面，看完《化外之醫》第一集就不敢看，但仍會追問他後來的劇情，還問「戲裡有沒有跟張鈞甯談戀愛」等細節；這回得知他入圍金鐘獎，許多親友會恭喜媽媽：「你們連炳發現在很有名，還有名到台灣去囉！」

他過往只要有空，清晨就會騎摩托車載媽媽到傳統市場買菜。這習慣如今依舊沒有改變，難道不會被粉絲認出？他哈哈大笑說：「我會偽裝，讓別人不要認出，因為這段時間只想要給我和媽媽而已。」

連炳發（右）在《化外之醫》中，飾演一名來台進行非法醫療行為的黑醫。（公視提供）

他前年為了《化外之醫》首度來台拍戲，除了醫療動作難度極高，也是第一次用英文演戲，還要對外籍移工在台的生活有高度同理心。劇組一開始安排他到移工聚集的地方，以及收留「黑戶寶寶」的單位做田調，印象最深的是遇到一位在台灣10多年的越南姐姐，因四處打黑工，準備自首返鄉，聽完對方的故事，他相當心疼，感嘆：「第一次感受到越南移工在台灣活得這麼偷偷摸摸。」

此外，他戲約不斷，還要錄製越南版實境節目《Running Man》，一刻不得閒，但他認為之前和《化外之醫》劇組拍戲有了濃厚感情，加上作品被注意到，在他「東挪西借」之下終於湊出時間，18日會來台參與金鐘獎盛典，隔天再回越南拍戲，他說：「想在這時刻跟著大家，得不得獎不重要。」

