娛樂 最新消息

FTISLAND開唱關冷氣 李洪基嗆聲讓台粉嗨濕內褲

FTISALND暌違2個月來台開唱，魅力席捲台大體育館。（讀者提供）FTISALND暌違2個月來台開唱，魅力席捲台大體育館。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND昨起一連兩天在台大體育館開唱，主唱李洪基看粉絲都沒流汗，要求工作人員把冷氣關掉，並叮嚀粉絲要嗨到內褲濕掉。李洪基甚至還自備水槍，結果水槍竟壞掉，讓他抱怨：「我花很多錢買的！」

相隔2個月再次來台，李洪基昨驚喜獻唱之前讓大巨蛋陷入瘋狂的韓國應援神曲《疾風街道》，他聽聞今年8月擔任中職表演嘉賓大受好評，相當開心，「也是因為這樣，這次演唱會才能唱兩場，能開兩場的地方不多，你們很棒，所以想要更常來台灣，你們以後不能叫我們不要再來。」

現場李洪基的男粉超級多，他卻吃醋的說年紀大了，周圍只剩下男人，女粉絲都到李在真、崔敏煥那了。得知現場有粉絲帶朋友來看，李洪基放話：「我會讓你見識到，為什麼我們這麼有人氣！」他們帶來一首首夯曲，炒翻現場氣氛，讓粉絲滿載而歸。

點圖放大header
點圖放大body

