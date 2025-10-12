陳意涵當新手媽媽撞鬼 楊銘威、蔡亘晏化身靈界保母

蔡亘晏（左起）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威主演《新手上路》。（文策院、四方四隅提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳意涵、劉冠廷、黃冠智、楊銘威、蔡亘晏主演的愛情喜劇《新手上路》日前正式殺青，陳意涵坦言當初接這部戲很掙扎，「希望能帶給新手父母一些力量；我們想用歡樂的方式告訴大家，育兒別給自己太大壓力，大家都在學習中，會越來越好」。

劉冠廷表示，這部戲讓他「一圓小時候夢想」，「對表演的熱忱又被找回來了。這次與大家激發出前所未有的火花，表演上也更大膽嘗試。」飾演「追愛宅男」的黃冠智圓了高中夢想，開心能演到對陳意涵表白的角色。他笑說，拍戲時還能實習育兒知識，「想哈哈大笑時可以看我們的戲，我們在現場都憋笑得很辛苦，相信這份發自內心的歡樂能傳遞給觀眾」。

楊銘威與蔡亘晏飾演老宅「雙鬼」，化身靈界保母，聯手照顧陳意涵的嬰兒。兩人展現絕佳默契與喜劇節奏，每次對戲都讓現場笑場不斷。蔡亘晏更直言，楊銘威已成她「最欣賞的男演員」。

