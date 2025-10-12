自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳意涵當新手媽媽撞鬼 楊銘威、蔡亘晏化身靈界保母

蔡亘晏（左起）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威主演《新手上路》。（文策院、四方四隅提供）蔡亘晏（左起）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威主演《新手上路》。（文策院、四方四隅提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳意涵、劉冠廷、黃冠智、楊銘威、蔡亘晏主演的愛情喜劇《新手上路》日前正式殺青，陳意涵坦言當初接這部戲很掙扎，「希望能帶給新手父母一些力量；我們想用歡樂的方式告訴大家，育兒別給自己太大壓力，大家都在學習中，會越來越好」。

劉冠廷表示，這部戲讓他「一圓小時候夢想」，「對表演的熱忱又被找回來了。這次與大家激發出前所未有的火花，表演上也更大膽嘗試。」飾演「追愛宅男」的黃冠智圓了高中夢想，開心能演到對陳意涵表白的角色。他笑說，拍戲時還能實習育兒知識，「想哈哈大笑時可以看我們的戲，我們在現場都憋笑得很辛苦，相信這份發自內心的歡樂能傳遞給觀眾」。

楊銘威與蔡亘晏飾演老宅「雙鬼」，化身靈界保母，聯手照顧陳意涵的嬰兒。兩人展現絕佳默契與喜劇節奏，每次對戲都讓現場笑場不斷。蔡亘晏更直言，楊銘威已成她「最欣賞的男演員」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中