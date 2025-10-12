陪摰友顏正國最後一程 黃尚禾夫妻連4天現身靈堂

黃尚禾（右）和李千娜夫妻昨4度現身顏正國靈堂，陪伴摯友走最後一程。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。他位於板橋的靈堂10日起開放親友弔唁，黃尚禾和李千娜夫妻從尚未正式對外開放就到場。兩人昨連續第4天一同現身，牽著手禮貌的對在場媒體暖心表示：「你們辛苦了！」

兩人因一同演出顏正國執導的《少年吔》擦出愛火，顏正國可說是夫妻倆的媒人。目前兩人暫時放下工作，專心陪伴摯友走最後一程，更一連多日都非常早到現場，前天正逢顏正國51歲冥誕，更低調協助布置、整理會場，也在靈堂摺蓮花為顏正國祈福，待到傍晚還沒離開。

李興文昨低調現身顏正國靈堂，並未多談就快步離去。（記者王文麟攝）

此外，曾和顏正國合作演出《少年吔，安啦！》的李興文昨也現身靈堂，先前曾表示自己算看著顏正國長大，聞噩耗震驚又悲痛，神情哀戚的他昨面對媒體詢問不願多談，僅表示「我不方便多說什麼」，便快步離去。

