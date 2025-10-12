自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陪摰友顏正國最後一程 黃尚禾夫妻連4天現身靈堂

黃尚禾（右）和李千娜夫妻昨4度現身顏正國靈堂，陪伴摯友走最後一程。（記者王文麟攝）黃尚禾（右）和李千娜夫妻昨4度現身顏正國靈堂，陪伴摯友走最後一程。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。他位於板橋的靈堂10日起開放親友弔唁，黃尚禾和李千娜夫妻從尚未正式對外開放就到場。兩人昨連續第4天一同現身，牽著手禮貌的對在場媒體暖心表示：「你們辛苦了！」

兩人因一同演出顏正國執導的《少年吔》擦出愛火，顏正國可說是夫妻倆的媒人。目前兩人暫時放下工作，專心陪伴摯友走最後一程，更一連多日都非常早到現場，前天正逢顏正國51歲冥誕，更低調協助布置、整理會場，也在靈堂摺蓮花為顏正國祈福，待到傍晚還沒離開。

李興文昨低調現身顏正國靈堂，並未多談就快步離去。（記者王文麟攝）李興文昨低調現身顏正國靈堂，並未多談就快步離去。（記者王文麟攝）

此外，曾和顏正國合作演出《少年吔，安啦！》的李興文昨也現身靈堂，先前曾表示自己算看著顏正國長大，聞噩耗震驚又悲痛，神情哀戚的他昨面對媒體詢問不願多談，僅表示「我不方便多說什麼」，便快步離去。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中