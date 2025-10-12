米倉涼子驚爆涉毒 愛巢被搜出可疑藥物和器具

米倉涼子捲入毒品風波，讓外界霧裡看花。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本女星米倉涼子以日劇《派遣女醫》的「大門未知子」受到熱烈歡迎，近期卻宛如人間蒸發，不但IG停更兩個月，甚至取消多個活動行程，讓網友猜測是否出事了。日本週刊文春昨天揭露，原來是她牽扯上毒品風波，引發爭議。

週刊文春報導，厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部決定依涉嫌違反「麻藥取締法」，對50歲的米倉涼子進行全面調查。週刊文春從今年6月接獲情報，並緊盯她長達4個月，警方在8月20日對米倉涼子的住處展開搜索，也就是在米倉涼子與阿根廷舞者男友半同居的「愛巢」中，搜出極可能含有違法成分的藥物以及器具。

在警方搜查兩天後，米倉涼子前往歐洲待了兩個禮拜，9月6日已經回到日本，接下來就開始取消一連串活動，包括9月17日的一場服裝店活動，也因此讓外界憂心忡忡，擔心她是否健康出狀況，沒想到卻是涉毒。不過案件目前並不明朗，到底是不是米倉涼子本人吸毒，週刊文春向米倉涼子的經紀公司求證，至截稿前並未獲得任何回應。

