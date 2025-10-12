自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（高雄電影節）水上恒司撞臉金城武 自認帥喊是包袱

水上恒司承認自己是帥哥，不過認為外表是一種包袱。（高雄電影節提供）水上恒司承認自己是帥哥，不過認為外表是一種包袱。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕日本男星水上恒司今年帶著電影《九龍大眾浪漫》、《火喰鳥之鳴》來到高雄電影節，昨受訪大讚台灣影迷溫暖又包容，且對台灣粉絲很「拍謝」（不好意思），因為他急著吃飯因此婉拒合照，沒想到幾小時之後回來，對方仍在等他，無奈他因喝醉不方便合照，讓他直言「很後悔」。

水上恒司初訪高雄，被大讚撞臉金城武，他坦言這不是第一次被這樣講，認為好的外貌要歸功給父母DNA。不過相對來說，水上恒司認為，外表對他來說確實是一種包袱，不想被說基因好就不用努力，他未來的課題是「希望不能演的角色越來越少」，戲路可以更多元。

電影《火喰鳥之鳴》有著神祕奇幻色彩，現實中水上恒司也遇過很玄的事，他分享高一時與同學一起跟學長打招呼說「辛苦了」，隔天才得知原來學長一個晚上都沒回來，讓他起雞皮疙瘩：「那我昨天跟誰打招呼?」不過他認為「人比鬼更可怕」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中