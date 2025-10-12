（高雄電影節）水上恒司撞臉金城武 自認帥喊是包袱

水上恒司承認自己是帥哥，不過認為外表是一種包袱。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕日本男星水上恒司今年帶著電影《九龍大眾浪漫》、《火喰鳥之鳴》來到高雄電影節，昨受訪大讚台灣影迷溫暖又包容，且對台灣粉絲很「拍謝」（不好意思），因為他急著吃飯因此婉拒合照，沒想到幾小時之後回來，對方仍在等他，無奈他因喝醉不方便合照，讓他直言「很後悔」。

水上恒司初訪高雄，被大讚撞臉金城武，他坦言這不是第一次被這樣講，認為好的外貌要歸功給父母DNA。不過相對來說，水上恒司認為，外表對他來說確實是一種包袱，不想被說基因好就不用努力，他未來的課題是「希望不能演的角色越來越少」，戲路可以更多元。

電影《火喰鳥之鳴》有著神祕奇幻色彩，現實中水上恒司也遇過很玄的事，他分享高一時與同學一起跟學長打招呼說「辛苦了」，隔天才得知原來學長一個晚上都沒回來，讓他起雞皮疙瘩：「那我昨天跟誰打招呼?」不過他認為「人比鬼更可怕」。

