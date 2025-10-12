自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（高雄電影節）黃秋生想申請創投當導演 喊話陳其邁投資拍片

黃秋生帶著《不赦之罪》來到高雄電影節。（高雄電影節提供）黃秋生帶著《不赦之罪》來到高雄電影節。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕黃秋生帶著電影《不赦之罪》來到高雄電影節，身為本屆焦點影人的他受訪透露都在與高雄市長陳其邁聊天氣，還笑說：「他叫我多來拍片，我叫他投資，高雄真的很漂亮，高雄感覺比台北好，很有文化味道。」

《不赦之罪》導演譚善揚覺得黃秋生很可愛。（高雄電影節提供）《不赦之罪》導演譚善揚覺得黃秋生很可愛。（高雄電影節提供）《不赦之罪》導演林善很怕黃秋生。（高雄電影節提供）《不赦之罪》導演林善很怕黃秋生。（高雄電影節提供）

黃秋生昨率領《不赦之罪》的導演譚善揚、林善來到雄影，譚善揚透露當初這個牧師父親的角色就是依照黃秋生的形象來塑造，沒想到黃秋生竟把劇本「扔」回去，讓譚、林兩人修改了整整一整年。

電影與宗教有關，黃秋生吐槽導演譚善揚「根本是邪教」，更聽說台灣宗教不用繳稅，讓他心生想創教的念頭，被問到如果要加入「黃秋生教」有什麼條件？黃秋生笑說：「有錢就好。」

黃秋生今年以電影《今天應該很高興》獲得金馬男配角提名，他表示很想出席頒獎典禮，但最近有一些工作上的調整，導致出席典禮成為未知數。先前他成功預測吳慷仁奪下金馬影帝，今年則預測男配得主是《深度安靜》的金士傑，黃秋生笑說：「我就看了一下他的影片，我從小就看他的表演，因為我是黃三歲。」

過去他相當欣賞吳慷仁，昨被問到是否想再與吳慷仁合作，黃秋生直言不會想再合作，「別害人了。」他受訪自嘲沒什麼人找他演戲，先前透露想轉型當導演，他證實確實有在詢問台灣朋友有沒有機會來申請創投，被問到是不是可以叫陳其邁投資？黃秋生笑說：「第一天就認識人家不要講，從天氣慢慢講。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中