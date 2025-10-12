（高雄電影節）黃秋生想申請創投當導演 喊話陳其邁投資拍片

黃秋生帶著《不赦之罪》來到高雄電影節。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕黃秋生帶著電影《不赦之罪》來到高雄電影節，身為本屆焦點影人的他受訪透露都在與高雄市長陳其邁聊天氣，還笑說：「他叫我多來拍片，我叫他投資，高雄真的很漂亮，高雄感覺比台北好，很有文化味道。」

《不赦之罪》導演譚善揚覺得黃秋生很可愛。（高雄電影節提供）《不赦之罪》導演林善很怕黃秋生。（高雄電影節提供）

黃秋生昨率領《不赦之罪》的導演譚善揚、林善來到雄影，譚善揚透露當初這個牧師父親的角色就是依照黃秋生的形象來塑造，沒想到黃秋生竟把劇本「扔」回去，讓譚、林兩人修改了整整一整年。

請繼續往下閱讀...

電影與宗教有關，黃秋生吐槽導演譚善揚「根本是邪教」，更聽說台灣宗教不用繳稅，讓他心生想創教的念頭，被問到如果要加入「黃秋生教」有什麼條件？黃秋生笑說：「有錢就好。」

黃秋生今年以電影《今天應該很高興》獲得金馬男配角提名，他表示很想出席頒獎典禮，但最近有一些工作上的調整，導致出席典禮成為未知數。先前他成功預測吳慷仁奪下金馬影帝，今年則預測男配得主是《深度安靜》的金士傑，黃秋生笑說：「我就看了一下他的影片，我從小就看他的表演，因為我是黃三歲。」

過去他相當欣賞吳慷仁，昨被問到是否想再與吳慷仁合作，黃秋生直言不會想再合作，「別害人了。」他受訪自嘲沒什麼人找他演戲，先前透露想轉型當導演，他證實確實有在詢問台灣朋友有沒有機會來申請創投，被問到是不是可以叫陳其邁投資？黃秋生笑說：「第一天就認識人家不要講，從天氣慢慢講。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法