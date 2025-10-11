《雙十國慶藝人發文 》 杜汶澤一句我國掀熱議 胡文英抺茶山揮舞國旗

「美魔女」胡文英穿比基登山揮舞國旗。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、林欣穎／台北報導〕昨是雙十國慶，有不少藝人發文慶祝台灣生日快樂。港星杜汶澤長居台灣，他受邀出席中華民國114年大陸委員會國慶晚宴，並釋出現場照感性表示「感謝你們對我的愛戴，祝願我國國泰民安，假期開始了，國慶快樂！」一句「我國」立刻掀起熱議，讓網友為之動容；另外李至正、邰智源、瑞莎和網紅蔡阿嘎等人也都用自己的方式祝福台灣。

杜汶澤祝願我國國泰民安，讓網友為之動容。（資料照，記者陳奕全攝）

李至正從許多民眾自發到花蓮光復幫助災民，加入「鏟子超人」的行列，讚嘆台灣人民的團結與善良，他說：「到底有哪個國家，可以一人一把鏟子趕赴災區？這個國家叫台灣。」幾乎每年都不缺席的邰智源則曬出他之前體驗軍人職業的照片發聲，「希望我們士農工商，大家發達；軍中同袍，身體健康」。

邰智源曬軍裝照慶祝國慶日，喊話軍中同袍身體健康。（翻攝自臉書）

瑞莎則PO出台灣小將在國外比賽，肩披國旗上台領獎的照片，祝福國慶快樂。同樣「大方示愛」的網紅蔡阿嘎，人雖然在國外旅遊也不忘在今發文祝福台灣國慶日，他曬出有國旗圖案的包包，更與挪威畫家街頭彩繪的台灣國旗合照；香蕉則曬出他與妻子去瑞士馬特洪峰旅遊的照片，有感而發直呼，國外風景很新鮮特別、台灣風景很溫暖懷念。

另外，「美魔女」胡文英穿上國旗圖案比基尼，登宜蘭抹茶山在風中揮舞國旗，她開心直呼：「雖然刮起大風下起大雨還起霧，仍然不減我的熱情，慶祝屬於我們的自由與熱血，無論在哪個年紀、哪個地方，我都驕傲的熱愛這片土地！」而過去曾是雙十國慶國歌領唱的白嘉莉，今年國慶她在高雄辦畫展與粉絲歡度國慶日。

