《高雄電影節》黃秋生笑喊台灣是我家 金馬莫名搶男配 看好金士傑

黃秋生（右）為高雄電影節焦點影人，昨與《不赦之罪》導演譚善揚（左起）、林善一同現身開幕式。（高雄電影節提供）

記者許世穎／專訪

影帝黃秋生被今年高雄電影節選為「焦點影人」，放映他多部代表作。他過去受訪曾說不是很喜歡此次也有放映的《伊波拉病毒》，昨接受專訪時笑言：「也可以啦，我還有很多更差的電影。」說著還調侃坐在身旁、與他合作新片《不赦之罪》的導演林善與譚善揚：「比方說他們兩位拍的這部。」

談及與影帝合作契機，導演譚善揚大讚黃秋生是香港的指標性演員，「當初寫劇本時想到他，角色就比較容易成形。而且他在《千言萬語》裡也演過神父，感覺很合適。」黃秋生則打趣回應：「我接演是因為沒事幹！」

黃秋生透露初看劇本時，第一個要求是叫兩人重寫：「結果搞了一年，本來以為算了，後來他們又來找我，就覺得很有誠意。」譚善揚笑說，那時剛畢業，很多情節寫得太理想，「秋生哥幫我們帶入人物的思考，讓角色更有血有肉。」

今年黃秋生以《今天應該很高興》再度入圍金馬獎最佳男配角，對此他笑說：「入圍已經感到莫名其妙，得獎更不可能，太多高手了。」他還打趣說到時可能典禮當天上午才會來台，如果得獎就「拖著行李箱上台領獎」。談到同樣入圍的金士傑，他語氣誠懇：「他是前輩，我從小看他的戲，是演戲的範本。」並說看好他拿獎。

被問到前年擔任金馬入圍揭曉大使時，曾預測吳慷仁「很厲害」，黃秋生笑言：「喔～那個舌頭很厲害的嘛！」正當驚訝他也知道「豆汁兒」一事，他當場推說「是杜汶澤說的啦！」接下來他還有新片《自殺通告》要宣傳，他說最近都飛來飛去，「台灣是我家嘛！機場都寫『歡迎回家』，那就對啦。」

