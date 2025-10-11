《高雄電影節》吉岡里帆與水上恒司接地氣 飆台語哇愛哩

曾少宗（左起）、吉岡里帆及水上恒司為宣傳《九龍大眾浪漫》現身南台灣，一同俏皮比出愛心。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕日本電影《九龍大眾浪漫》被選為雄影的雙開幕片之一，吉岡里帆用中文大喊「水啦」，她與水上恒司更現場現賣台語的「哇愛哩（我愛你）」，笑果十足。身為高雄人的曾少宗則稱高雄有山有海，高雄港、旗津都是很不錯的景點。

《九龍大眾浪漫》故事背景是在香港，電影卻幾乎在基隆拍攝，吉岡里帆透露，當初她在台灣拍攝期間，認為「想要融入台灣生活，要真的過生活，而不是當觀光客」，因此她到洗衣店洗衣服、超商購物，也知道台灣人早餐習慣外食，所以都到外面吃。沒想到穿著夾腳拖、短褲的她被日本觀光客認出來，「我有很鄭重跟對方說『我平時不會這樣的』。」

水上恒司則是因為來台拍攝，學會了「哇災」（我知道）一詞，原來是片中需要跟菜市場歐巴桑講話，「我問翻譯，當下這種場景在市場走路的時候，要跟歐巴桑講什麼話比較自然？所以我就學了哇災。」希望能夠越接地氣越好。

另一日片《魔女沒條件》同樣在雄影放映，男主角「最帥高中生」新原泰佑朝聖高雄名店，品嘗鹹豆漿、小籠包及肉包，大讚好吃。導演小南敏也透露，當初在試鏡時就被新原泰佑的眼神電到全身發抖，新原泰佑因此從近百名的報名者中脫穎而出，看完正片之後更覺得他交出了1000分的表現。聽到這番話，新原在一旁感動笑說：「真的很想哭，太開心了！」

