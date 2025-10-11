自由電子報
娛樂 最新消息

《高雄電影節》動物園特映 邵雨薇自豪鎮住猴子 王柏傑證實早講好分手謝欣穎

王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳俏皮比出YA，3人拍攝《動物園》時還真的融入動物園生活中。（高雄電影節提供）王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳俏皮比出YA，3人拍攝《動物園》時還真的融入動物園生活中。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節昨天開幕，王柏傑、邵雨薇及李淳主演的台劇《動物園》舉行特別放映，3人化身壽山動物園的保育員與動物打交道之外，還得幫忙清掃大便，甚至被遊客認成是工作人員問路，可見他們完全融入了動物園中。

夏騰宏（左起）、導演鄒時擎、葉子綺及馬士媛大聊《左撇子女孩》拍攝幕後故事。（高雄電影節提供）夏騰宏（左起）、導演鄒時擎、葉子綺及馬士媛大聊《左撇子女孩》拍攝幕後故事。（高雄電影節提供）

《動物園》監製唐在揚、王柏傑、邵雨薇、李淳及導演蘇文聖昨天一同受訪，邵雨薇在片中與猴子互動，儘管高雄猴子一直給人很頑皮、很強悍的形象，沒想到反而是猴子害怕邵雨薇，她笑說：「我從小到大都沒被猴子攻擊過，當我看牠們的時候，有點被我嚇走了。」李淳則是與大象對戲，王柏傑十分受到白犀牛歡迎，甚至還會排隊等王柏傑觸摸，讓王柏傑直呼融化了。

昨天是王柏傑與謝欣穎分手後首次露面，他證實3、4個月前雙方已經講好分開，只是先前週刊報導，稱他與謝欣穎在婚禮上互潑飲料，王柏傑昨仍情緒激動，坦言非常不開心，怒控爆料者明明知道真相，卻又捏造事實，讓他直言「很過分」。

《左撇子女孩》為雄影雙開幕片之一，該片獲選金馬9項提名，導演鄒時擎昨受訪，表示有自信拿下最佳劇情片，而該片編劇、奧斯卡得主西恩貝克則認為有望闖進奧斯卡最佳國際電影5強，鄒時擎對於代表台灣參加奧斯卡感到十分榮幸，與其感到壓力，覺得能出國比賽非常幸運。

馬士媛獲得新演員提名，首次演電影就挑戰情慾戲，笑說很興奮期待。她透露，在演這部戲之前對人生很迷惘，馬士媛感謝交往5年的男友、雙人樂團JADE的成員嘟嘟一路都支持著她，得知她金馬入圍，男友還喜極而泣，兩人轉圈圈超浪漫。

