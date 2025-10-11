自由電子報
娛樂 最新消息

李心潔熬夜一口氣追完《回魂計》 鍾欣凌紅毯彎腰逞「胸」

導演陳正道（左起）、舒華、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任前晚參與《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）導演陳正道（左起）、舒華、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任前晚參與《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕舒淇、李心潔和鍾欣凌等人前晚出席《回魂計》全球發布之夜，現場有超過1600名粉絲共襄盛舉，韓團「i-dle」成員舒華因演唱該劇宣傳曲《Burn Me Into The Light》也參與其中，其中李心潔以短禮服性感亮相，直呼：「比走金馬獎紅毯緊張，感覺很久沒看到這麼多人。」

李心潔已在家和家人追完全劇，透露本來想分兩天看完，結果停不下來，熬夜一口氣追完，尤其是女兒被誘拐到園區的那場戲，讓她看了很揪心，她說：「我第一次讀劇本也沒辦法停下，還要準備衛生紙擦眼淚。」

而鍾欣凌挑戰反派，主持人曾寶儀要她重現「狠勁」，她卻彎腰露出「兇狠長輩」致意，讓全場大爆笑。劉主平演鍾欣凌女兒，被問是否壓力大，鍾欣凌馬上使眼色提醒「好好說」，讓劉主平驚嚇直說：「這就是媽媽在戲裡對我的樣子！」

