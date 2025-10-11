自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

余天頻傳烏龍噩耗 抱怨：我死去哪裡 為余祥銓站台認買塔位

余天（左起）現身祝賀兒子余祥銓與薔薔主持新節目，「薔爸」昨也同樣力挺站台。（記者陳奕全攝）余天（左起）現身祝賀兒子余祥銓與薔薔主持新節目，「薔爸」昨也同樣力挺站台。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕77歲余天昨久違現身攝影棚，為兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會站台，先是搞笑呼兒子巴掌，隨後又送上花束祝福，讓余祥銓開心直呼：「我爸送我花欸！」而過去余天頻被傳出烏龍死訊，昨忍不住抱怨：「怎麼會一直有人說我死了，我死去哪裡？」真實反應相當爆笑。

余天之前曾有過小中風，經過治療後，目前已無恙，提到現在每一年半、兩年就會去做健檢，而之前傳出余天購買塔位一事，余天則說那是家族性的，很早就買好了。

余天如今過著含飴弄孫的退休生活，說他為了余祥銓才露面，不然幾乎沒有上電視節目，還不忘向兒子催生，希望能夠快點有二寶。

余天過去與網紅「館長」算有私交，談及對方近年行徑，余天認為他立場反覆，「塊頭大，頭腦簡單！」認為對方做人要實在一點、別亂講話。

至於胡瓜傳與民視因主持價碼談不攏，有意不續約，余天則緩頰提到，現在的電視台因為網路崛起的關係，收視不會很高，「主持人必須考慮到電視台生存問題，應該稍微降一點，才會長久，共體時艱。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中