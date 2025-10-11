余天頻傳烏龍噩耗 抱怨：我死去哪裡 為余祥銓站台認買塔位

余天（左起）現身祝賀兒子余祥銓與薔薔主持新節目，「薔爸」昨也同樣力挺站台。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕77歲余天昨久違現身攝影棚，為兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會站台，先是搞笑呼兒子巴掌，隨後又送上花束祝福，讓余祥銓開心直呼：「我爸送我花欸！」而過去余天頻被傳出烏龍死訊，昨忍不住抱怨：「怎麼會一直有人說我死了，我死去哪裡？」真實反應相當爆笑。

余天之前曾有過小中風，經過治療後，目前已無恙，提到現在每一年半、兩年就會去做健檢，而之前傳出余天購買塔位一事，余天則說那是家族性的，很早就買好了。

請繼續往下閱讀...

余天如今過著含飴弄孫的退休生活，說他為了余祥銓才露面，不然幾乎沒有上電視節目，還不忘向兒子催生，希望能夠快點有二寶。

余天過去與網紅「館長」算有私交，談及對方近年行徑，余天認為他立場反覆，「塊頭大，頭腦簡單！」認為對方做人要實在一點、別亂講話。

至於胡瓜傳與民視因主持價碼談不攏，有意不續約，余天則緩頰提到，現在的電視台因為網路崛起的關係，收視不會很高，「主持人必須考慮到電視台生存問題，應該稍微降一點，才會長久，共體時艱。」

