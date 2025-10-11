胡瓜不爽主持費被砍不續約 24年《綜藝大集合》恐散夥 民視回應溝通中

胡瓜有意卸《綜藝大集合》主持，與民視合約目前只到明年1月底。（資料照，民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜縱橫演藝圈43年站穩綜藝大哥大地位，他同時是「民視一哥」，主持老牌外景《綜藝大集合》近24年，不過在去年胡瓜與民視因週六時段合約鬧不愉快後，胡瓜又因為不滿民視要降的他主持費，決定不續約，並向民視寄出存證信函，他與民視合約目前只到2026年1月底，《綜藝大集合》恐在明年初就走向熄燈命運。

胡瓜1集2小時的主持費用約60萬，雖然胡瓜是收視保證，該節目屢次入圍金鐘獎，也拿過金鐘獎，但因為電視大環境不景氣，胡瓜的主持費仍讓電視台吃不消，向胡瓜提出降價要求。而胡瓜為了《綜藝大集合》，長年出外景日曬雨淋，還要跟觀眾玩遊戲，耗神又耗體力，難以接受民視砍價。

請繼續往下閱讀...

胡瓜（右三）主持《綜藝大集合》近24年陪伴無數人歡度週日時光，如今節目恐熄燈引觀眾不捨。（資料照，民視提供）

而民視則表示，經律師建議，目前台灣電視台已不再與主持人直接簽約，因此未來將改由製作單位大藝公司與電視台簽約，由大藝去跟胡瓜談。民視也強調《大集合》持續錄影中，「關於主持合約，仍持續釋出善意繼續溝通中。」

事實上，胡瓜早在去年民視找來白冰冰入主他原有的週六節目時段，就與民視有了心結，轉往經營YouTube頻道「下面一位」，目前已累積44萬訂閱、總觀看數破7000萬，交出亮眼成績單。

今年12月胡瓜和陳亞蘭、歐弟主持的新節目《週末最強大》也將在華視播出，並且已確定接下華視今年的除夕節目，早已為離開民視鋪路。如今雙方如果合約談不攏，受到最大影響的將是長年支持《綜藝大集合》觀眾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法