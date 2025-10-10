張艾嘉鼓勵把夢做大 催生龔兆平執導他年她日

張艾嘉（右）和許光漢合作《他年她日》，大讚他很有想法。（甲上娛樂提供）

記者許世穎／專訪

許光漢（左）與導演龔兆平討論《他年她日》劇本。（甲上娛樂提供）

香港新銳導演龔兆平首度執導電影《他年她日》，除了有監製張艾嘉這個堅強後盾，還有許光漢與袁澧林等堅強陣容。他回憶劇本整整打磨了三、四年，感性表示：「是張姐鼓勵我把夢做大！」更說當初知道許光漢確定演出，直接「對著鏡子傻笑」。

龔兆平曾和張艾嘉多次合作，也曾擔任她的副導，他透露張艾嘉對他說：「我等你去當導演的路也等滿久了，不要浪費時間，把它做出來。」真的改變了他的人生。張艾嘉則笑說，「我覺得這次比以往更緊張，但也更勇敢，「它需要觀眾花時間去理解、去習慣。電影不只是娛樂，它應該有靈魂，有想法。」

請繼續往下閱讀...

不過兩人再熟，磨合過程難免還是有意見不合的時候，龔兆平笑說：「真的有吵架，從剪接、節奏、角色設定到細節，意見不合太多了。」但他強調，那並不是衝突，而是溝通。「張姐願意聽，也會堅持自己的看法。我覺得我們認識比較久，所以更敢說真話。」張艾嘉也回應：「現場就是最好的學校。兆平對電影的熱愛我看得見。」

談到邀請許光漢演出，張艾嘉說：「他手上案子很多，所以劇本一定要好玩。」龔兆平也笑說有一場戲本來以為是浪漫戲，結果變成愛情動作片，更透露許光漢最喜歡片中喪禮的戲，因為「那讓他看見生命的力量」。《他年她日》全台上映中。

