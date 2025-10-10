舒淇回魂 揪李心潔組婦仇者聯盟

舒淇（左）和李心潔都拍過許多作品，卻是首度搭檔演出。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／桃園報導〕國際影后舒淇出道30年，首度演出台灣影集，昨和李心潔、鍾欣凌、泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾與傅孟柏等人出席Netflix《回魂計》首映會，提到角色是打動她演出的原因之一，因她入行從未演過家庭主婦，「這是比較接地氣的家庭主婦，很『螺肉』。」眾人一片傻眼，不知她在說什麼之際，主持人曾寶儀才發現她不小心台灣國語，想表達「很柔弱」，讓舒淇跟著哈哈大笑。

導演陳正道（左起）、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾和導演許肇任昨出席《回魂計》首映，暢聊拍戲趣事。（記者胡舜翔攝）

她也提到演出主婦角色有很多情緒轉折，「也是我入行以來哭最多的戲，拍完戲都老花了！」因她剛開始拍《回魂計》，看手機都保持正常距離，沒想到有次拍完哭戲，手機越拿越遠，被一旁主持人曾寶儀吐槽：「不是年紀到了吧！」她才哀怨道是職業傷害。

劇中舒淇與李心潔的女兒都被傅孟柏虐殺，因此2人找上傅孟柏報仇。有幾場她們把傅孟柏吊起來抽打、凌虐的戲，舒淇注意到的卻是傅孟柏從八塊腹肌，拍到最後竟然更壯，變成12塊腹肌，她解釋：「因為傅孟柏都光著上半身拍戲，加上無法吊鋼絲，只能靠核心力量硬做引體向上。」顯見他為戲的付出。

談到印象最深的戲，是舒淇和李心潔向神女祈求女兒復活的片段。她提到當時拍戲，2人一跪下，場邊竟颳起了強風，「我抬頭一看，遠處開始下雨、打雷又閃電，我身旁都是樹，很怕等等打雷會不會劈下來！」她內心焦灼不安，一直想著「導演怎還不喊卡」，導演陳正道昨聽聞後幽默回：「我只想到特效費省下來了！」

此外，舒淇其實和李心潔一直沒有機會同台，她指出2人是同時期開始演戲的，「她演的是《見鬼1》，我演的是《見鬼2》，我們有很多共同的朋友。」這回搭檔，她形容劇中兩人就像最強「婦仇者聯盟」，一冷一熱、一主動一被動，在同樣的復仇任務裡，分別代表理智與情感的兩面。

