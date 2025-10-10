自由電子報
娛樂 最新消息

〈全台第一人〉Lulu奔豪斯登堡拍MV 嗨喊升級國際巨星fu

Lulu飛到長崎豪斯登堡拍攝新歌MV。（天地合提供）Lulu飛到長崎豪斯登堡拍攝新歌MV。（天地合提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕準新娘Lulu喜事不斷，她將推出台語專輯，為了新歌《泡泡》飛到日本長崎豪斯登堡取景拍MV，自豪說：「我是全台灣第一個在豪斯登堡拍MV的台語女歌手！」打趣有種成了國際巨星的感覺。

Lulu（右）與陳漢典上月宣布即將結婚喜訊。（翻攝自臉書）Lulu（右）與陳漢典上月宣布即將結婚喜訊。（翻攝自臉書）

Lulu表示：「這首《泡泡》從音樂製作到畫面構想，幾乎百分百實現我心中的想望！」透露起初找謝銘祐寫歌，就設定以「旋轉木馬」為畫面核心，聽到三拍圓舞曲的demo後靈感一現，想到豪斯登堡那座美到讓人流淚的三層旋轉木馬。

為了一圓到日本拍攝MV的夢想，Lulu從提案、造型、找工作人員到場地申請，全程親力親為，堪比一部勵志電影。她透露過程中找了日本友人協助寫信，也請台灣製片聯繫園區窗口，「雖然心情煎熬，但我想，如果不去試，怎麼會有機會？」沒想到誠意感動天，半個月後她就收到豪斯登堡的驚喜回信，同意讓她進行MV的拍攝工作。

