温昇豪首問鼎金鐘主持 謝SJ利特帶動氣氛

温昇豪首度問鼎金鐘主持人獎，感謝SJ利特帶動氣氛、互相成就。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕客家影視創作在第60屆廣播、節目與戲劇金鐘獎中共獲42項入圍，氣勢驚人。其中，由Super Junior隊長利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Judy與Nien共同主持的《廚師的迫降：客家廚房》，讓温昇豪首度問鼎「實境節目主持人獎」，這也是他出道以來第9次入圍金鐘。

温昇豪2019年曾以《我們與惡的距離》拿下第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，他在受訪時謙虛表示，自己出身新聞界，做過專題也跑過外景，主持算是剛入行的起點。他笑說節目製作團隊幾乎全是韓國人，一開始有點彆扭，但幾天後默契就自然形成，大讚利特身為隊長卻不搶鏡，還會主動把焦點讓給其他主持人，是很會帶氣氛的好搭檔。

《黑潮島嶼》橫掃金鐘16項提名，入圍迷你劇集男女配角的劉承恩（右）、睦媄分享拍戲時的心境轉折。（記者潘少棠攝）

劉承恩爭男配 認拍《黑潮島嶼》情緒潰堤吐了

《星空下的黑潮島嶼》一舉入圍16項，成為金鐘戲劇類最大贏家。主演吳念軒、黃河、劉承恩、睦媄透露已備妥紅毯戰袍。入圍迷你劇集男配角的劉承恩回憶，拍完兄弟重逢的戲後情緒潰堤，想起現實中與弟弟長達20年未聯絡的往事，「拍完那天我真的去吐，後來鼓起勇氣傳訊息給他，我們又重新連上線。」

入圍迷你劇集女配角的睦媄則將阿公生病的記憶融入角色，直說這次演出讓她重新理解醫療的珍貴。

