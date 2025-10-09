自由電子報
娛樂 最新消息

蔡思韵挺肚扮孕婦 楊祐寧傳授育兒經

蔡思韵（左）、楊祐寧一同捧著「泥娃娃」現身首映，令人不寒而慄。（記者潘少棠攝）蔡思韵（左）、楊祐寧一同捧著「泥娃娃」現身首映，令人不寒而慄。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《泥娃娃》今天在台上映，蔡思韵在片中飾演孕婦，裝假肚子感受媽媽的心情，她直呼：「那顆肚子大概3、4公斤重，穿了整天才知道孕婦連躺著都會不舒服。」現實中是三寶爸的楊祐寧常向蔡思韵傳授育兒經，被問到是否有打算生第四胎？楊祐寧未正面回應，不過大讚：「我覺得有小孩真的很好，鼓勵大家！」

楊祐寧、蔡思韵在片中飾演夫妻，戲裡戲外的老婆都懷孕，楊祐寧笑說：「最毛的不是劇情，而是導演跟監製的人性，怎麼敢把劇本交給我，我是抗拒的。」不過劇本打動了楊祐寧，還是毅然決然演出，並和導演向蔡思韵分享育兒經，像是太太會敲敲自己的肚子和寶寶互動，讓蔡思韵直呼「我無法想像身體裡面住了另一個生命，很神奇。」

電影在上映前好評不斷，導演解孟儒感到很緊張，所幸有楊祐寧、蔡思韵、張軒睿及周采詩等「護身符」的加持。楊祐寧則直呼很期待興奮，也會準備一疊電影票給月子中心的醫護人員們，「我有註明說請不要在嬰兒室打開，我有點不忍心。」

點圖放大
點圖放大

