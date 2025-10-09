顏正國癌逝 妻泣訴他已完成使命

顏正國罹肺腺癌過世，太太劉又甄昨透過臉書分享丈夫的照片。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠、蕭方綺／台北報導〕「好小子」顏正國前天因肺腺癌過世，享年50歲。太太劉又甄昨天透過臉書發表聲明，透露顏正國在家人的陪伴下安詳辭世，「相信他已完成在這世界的使命，回到真正屬於他的國度。」

黃尚禾（右）、李千娜低調赴顏正國靈前悼念。（記者廖俐惠攝）

劉又甄形容顏正國一直無所懼、勇敢與病魔奮戰，前天在所有家人的陪伴下安詳辭世。她代表顏正國感謝所有朋友給的無限大的力量和幫助，也感謝亞東醫院專業的醫療團隊在最後一刻讓顏正國無病痛出院。

顏正國在去年11月被診斷出肺腺癌末期，讓他及親朋好友都難以釋懷，殯葬業者兼好友「鋼鐵爸」昨受訪透露，劉又甄自顏正國發病之後就茶不思飯不想，只喝飲料，每天只睡3小時，讓鋼鐵爸憂心忡忡，希望她為了3個孩子堅強。鋼鐵爸透露，劉又甄現階段只要聽到有關顏正國的關鍵字就淚流不止，難以操辦後事。

曾演出顏正國執導電影《少年吔》而結緣的黃尚禾、李千娜夫婦，昨天上午11點就低調現身板橋聯豐會館，一待就超過6小時，慰問家屬之外，李千娜也在會館中摺蓮花為顏正國祈福。夫妻倆受訪僅表示「謝謝、辛苦了」，並未多說。草爺也現身悼念，稱顏正國是不在乎出身高低的好大哥，端午節才互相問候，直到前天才知道原來他生病了。

譚艾珍曾在《好小子》飾演顏正國的奶奶，提及當時顏正國是片中三個小子的大哥，在片場不僅照顧兩位年紀較小的弟弟，連她當時才2歲的女兒歐陽靖都被他一併呵護。顏正國2021年自導電影《少年吔》也邀請譚艾珍客串，得知顏正國過世消息，讓她很感慨。

目前顏正國的靈堂仍在佈置中，預計今天中午就可以開放粉絲、親朋好友前來悼念。明天10月10日正好是顏正國的生日，粉絲也相當不捨。

