《廣播金鐘獎》音樂大亂鬥入圍3獎 朱皮揪女友走紅毯

《音樂大亂鬥》由拷秋勤主唱朱品諭（中）與曾入圍金曲客語專輯獎的謝宣圻（右），攜手節目企劃之一的戴君儒主持。（客委會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕講客廣播電台節目《音樂大亂鬥》在第60屆廣播金鐘獎3項入圍，堪稱今年最大黑馬。節目由拷秋勤主唱「朱皮」朱品諭、金曲客語歌手「聖代」謝宣圻與企劃「阿儒」戴君儒主持，3人把廣播節目玩成音樂擂台，火花十足。

兩位歌手出身的主持人從買版權、編曲製作到現場演唱全包辦，哭笑一週要生出三首歌，簡直地獄行程。節目最大看點是街訪路人給出超直白評語，朱皮曾翻唱謝和弦《愛不需要裝乖》，被路人嫌聽不懂，聽到副歌也「毫無感覺」，讓他很受傷。

朱皮坦言曾因音樂收入微薄、商演零星，落到只能找「領百鈔的ATM」，感嘆一路跌撞全靠女友與講客廣播台長莊勝鴻相挺，「沒有他們就沒有今天的我！」他笑說入圍當晚激動到失眠，也已決定紅毯幸運物非「女朋友」莫屬。

