自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《廣播金鐘獎》音樂大亂鬥入圍3獎 朱皮揪女友走紅毯

《音樂大亂鬥》由拷秋勤主唱朱品諭（中）與曾入圍金曲客語專輯獎的謝宣圻（右），攜手節目企劃之一的戴君儒主持。（客委會提供）《音樂大亂鬥》由拷秋勤主唱朱品諭（中）與曾入圍金曲客語專輯獎的謝宣圻（右），攜手節目企劃之一的戴君儒主持。（客委會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕講客廣播電台節目《音樂大亂鬥》在第60屆廣播金鐘獎3項入圍，堪稱今年最大黑馬。節目由拷秋勤主唱「朱皮」朱品諭、金曲客語歌手「聖代」謝宣圻與企劃「阿儒」戴君儒主持，3人把廣播節目玩成音樂擂台，火花十足。

兩位歌手出身的主持人從買版權、編曲製作到現場演唱全包辦，哭笑一週要生出三首歌，簡直地獄行程。節目最大看點是街訪路人給出超直白評語，朱皮曾翻唱謝和弦《愛不需要裝乖》，被路人嫌聽不懂，聽到副歌也「毫無感覺」，讓他很受傷。

朱皮坦言曾因音樂收入微薄、商演零星，落到只能找「領百鈔的ATM」，感嘆一路跌撞全靠女友與講客廣播台長莊勝鴻相挺，「沒有他們就沒有今天的我！」他笑說入圍當晚激動到失眠，也已決定紅毯幸運物非「女朋友」莫屬。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中