自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿達和舊愛Lulu搶金鐘 自曝擁新歡

阿達（右）與美麗本人昨出席《夜市王》金鐘入圍記者會。（記者陳奕全攝）阿達（右）與美麗本人昨出席《夜市王》金鐘入圍記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《夜市王》是本屆金鐘獎入圍大贏家，一口氣入圍綜藝節目獎、主持人獎、剪輯獎、美術設計獎及創新獎五項大獎，氣勢驚人。節目昨舉辦入圍記者會，主持人阿達與美麗本人受訪時自信表示一定會拿獎，而阿達不僅談到舊愛Lulu，更意外自曝已有交往兩年的圈外女友。

阿達笑說會樂觀面對舊愛Lulu與陳漢典同場競爭。（翻攝自臉書）阿達笑說會樂觀面對舊愛Lulu與陳漢典同場競爭。（翻攝自臉書）

這次《夜市王》與《綜藝大熱門》將在同項獎競爭，也意外讓Lulu的「舊愛新歡」成為頒獎典禮焦點。阿達笑說：「Lulu應該會坐在我和陳漢典中間，最難受的應該會是她。」被追問若是《大熱門》得獎，得親眼目送Lulu、陳漢典牽手上台，他一度語塞後自嘲：「不要去了！」搞笑說要練習表情管理外，也虧前女友與陳漢典「藏太好」，根本能入圍金馬獎。

不過阿達隨即話鋒一轉，自爆已有交往兩年多的女友，靦腆透露：「是圈外人，做旅遊業的，年紀跟我差不多。」他對於媒體提問的細節幾乎是有問必答，相當有誠意，但仍苦笑說：「我過年都沒這麼緊張過。」

美麗本人則補上笑料，爆料前幾天與陳漢典見面時，對方聊起閃婚一事笑說：「那天我回最多訊息的內容就是『是真的』。」一句話再度逗樂全場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中