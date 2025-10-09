阿達和舊愛Lulu搶金鐘 自曝擁新歡

阿達（右）與美麗本人昨出席《夜市王》金鐘入圍記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《夜市王》是本屆金鐘獎入圍大贏家，一口氣入圍綜藝節目獎、主持人獎、剪輯獎、美術設計獎及創新獎五項大獎，氣勢驚人。節目昨舉辦入圍記者會，主持人阿達與美麗本人受訪時自信表示一定會拿獎，而阿達不僅談到舊愛Lulu，更意外自曝已有交往兩年的圈外女友。

阿達笑說會樂觀面對舊愛Lulu與陳漢典同場競爭。（翻攝自臉書）

這次《夜市王》與《綜藝大熱門》將在同項獎競爭，也意外讓Lulu的「舊愛新歡」成為頒獎典禮焦點。阿達笑說：「Lulu應該會坐在我和陳漢典中間，最難受的應該會是她。」被追問若是《大熱門》得獎，得親眼目送Lulu、陳漢典牽手上台，他一度語塞後自嘲：「不要去了！」搞笑說要練習表情管理外，也虧前女友與陳漢典「藏太好」，根本能入圍金馬獎。

請繼續往下閱讀...

不過阿達隨即話鋒一轉，自爆已有交往兩年多的女友，靦腆透露：「是圈外人，做旅遊業的，年紀跟我差不多。」他對於媒體提問的細節幾乎是有問必答，相當有誠意，但仍苦笑說：「我過年都沒這麼緊張過。」

美麗本人則補上笑料，爆料前幾天與陳漢典見面時，對方聊起閃婚一事笑說：「那天我回最多訊息的內容就是『是真的』。」一句話再度逗樂全場。

