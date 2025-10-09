自由電子報
娛樂

姚淳耀金鐘戲王金馬男配拚雙金 林予晞爭戲后叫陣嚴正嵐

姚淳耀（左起）、林予晞、范少勳今年各自都有作品入圍金鐘獎。（記者胡舜翔攝）姚淳耀（左起）、林予晞、范少勳今年各自都有作品入圍金鐘獎。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王姚淳耀今年以《我的意外室友》入圍金鐘迷你劇男主角，加上電影《我家的事》入圍金馬男配角獎，昨受訪時直呼「雙料入圍真的很驚喜」，兩個獎都想要得，被誇如今是事業巔峰，他幽默回「先為下坡做好準備」。

姚淳耀金鐘戲王金馬男配拚雙金 林予晞爭戲后叫陣嚴正嵐姚淳耀（右）在《我的意外室友》與嚴正嵐飾演情侶，雙雙入圍金鐘。
（華視、公視台語台提供）

姚淳耀不只事業達到巔峰，目前也算是財富巔峰，善於理財的他光是10張均價200多元的台積電，戶頭的帳面就多了千萬元。

他回憶《我的意外室友》拍攝時正值人生的忙碌期，當時剛拍完《模仿犯》的大魔王，又遇上結婚、搬家，「戲裡角色也跟『家』有關，怎麼建造理想的家，剛好能投射自己當時的心境。」

至於金馬獎要和同劇組的曾敬驊比拚男配角，他不改冷面笑匠風格說：「我們合作過很多次，但希望我得獎。」

另外，同經紀公司的林予晞以《死了一個娛樂女記者之後》入圍迷你劇戲后、范少勳憑《X！又是星期一》拿到金鐘戲王門票。

林予晞直接對同場競逐的嚴正嵐下戰帖，「起碼這次紅毯比美要比贏她！」還強調嚴正嵐的3歲兒子認證她是漂亮的代表。

而范少勳提到《星期一》導演阿Ken是他過去參與的節目《大學生了沒》的主持人，這回再度碰頭，他大讚導演阿Ken戲導得好，「Ken哥讓每一個角色有生命，從他那邊學到接話節奏。」

他也提到若得獎，要把所有獎金都給老婆，因為老婆這回得知他入圍，感動對他說：「終於有人看到你的幽默了，沒有被埋沒。」

