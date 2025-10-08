老少女再拚金鐘 紅毯戰袍拱露臍

《老少女奇遇記2》今年金鐘獎風光入圍三項，主持群嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌互虧典禮當天紅毯戰袍尺度。 （記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《老少女奇遇記2》入圍本屆金鐘獎實境節目獎、實境節目主持人獎及節目創新獎三項大獎，主持群楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文昨出席入圍記者會，除開心分享入圍喜悅外，最吸睛的話題莫過於金鐘紅毯戰袍。

楊貴媚笑說戰袍還在路上，鍾欣凌立刻接話：「她們都沒吃東西，有吃也是茶葉蛋，只有我吃了一個便當，所以她們應該可以露到肚臍！」楊貴媚還誇張形容嚴藝文瘦到連游泳圈都沒了，嚴藝文連忙笑喊：「妳們太誇張了啦！」3人互動散發出老少女的真性情。

談到節目入圍心得，楊貴媚感性表示：「這一季探訪日本真的不容易，我們團隊走遍高知、熊本、五島、秋田等地，都是交通不便、資源有限的地方，能被評審看見這份努力，真的很感謝。」鍾欣凌則說，兩季節目結交的台灣與日本朋友至今仍保持聯繫，真心交流的情誼令人難忘。

嚴藝文則透露，當天其實忙著等待自己執導的戲劇《影后》入圍名單，「還奢望大家都能入圍，結果差點忘了《老少女》！」鍾欣凌同時也以《影后》入圍女配角獎，被問及與曾莞婷、謝瓊煖同場競爭，她笑說：「曾莞婷還年輕，來日方長，我們可是『老少女』！」

此外，鍾欣凌也關心花蓮光復鄉的災情，與當地好友杜詩梅攜手，協助災民搭建臨時浴間。她說：「看到每個人都成了超人，各自發揮力量幫助別人，真的很感動。媚姐是捐款大戶，我就出一張嘴號召捐款，每個人都在用自己的方式付出，這就是台灣最美的力量。」

