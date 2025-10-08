自由電子報
娛樂 最新消息

楊謹華陽台對峙李維維 氣場帶刀

林思廷（左起）、楊謹華、詹子萱在《看看你有多愛我》演母女，戲外創立名為「幹大事」的聊天群組培養感情。（記者陳奕全攝）林思廷（左起）、楊謹華、詹子萱在《看看你有多愛我》演母女，戲外創立名為「幹大事」的聊天群組培養感情。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華、林思廷、詹子萱、鍾承翰、李維維、紀培慧昨出席八大影集《看看你有多愛我》記者會。劇中楊謹華與李維維閨密決裂，戰火延伸戲外，李維維開拍前被交代減肥，理由竟是「妳要跟楊謹華對戲」，讓她哭笑不得。

鍾承翰（左）、李維維在《看看你有多愛我》演夫妻。（記者陳奕全攝）鍾承翰（左）、李維維在《看看你有多愛我》演夫妻。（記者陳奕全攝）

李維維飾演當紅女星，卻被提醒「妳比楊謹華矮，看起來比她大隻，不太像女明星」，她苦笑表示：「那時減不了，忌不了口，我有努力，但快開拍了比較難。」她稱讚楊謹華親和、氣場強，「偏偏我要演女明星，我覺得她比較像女明星」，還堅持穿高跟鞋撐氣勢。

鍾承翰爆料，楊謹華、李維維的「陽台對峙戲」火藥味濃，現場氣氛緊繃，「她們都沒講話，但氣場各自帶一把刀」，李維維回憶：「謹華臨時加了一個超挑釁又隨性的動作，快把我氣死，但又覺得她演太好，還跟她說『妳一定會入圍』。」

林思廷、詹子萱飾演楊謹華的雙胞胎女兒，為培養母女默契，三人開拍前進行兩天一夜「家庭小旅行」，聊天聊到清晨5點，還組了「幹大事」群組，彼此親暱以「媽媽、姊姊、妹妹」互稱，猶如真正的一家人。

紀培慧飾演網紅經紀人，有不少要壓制楊謹華的橋段，但她也被對方的氣場嚇到，打趣喊：「我一開始超緊張，從來沒用這樣的狀態對戲，我臉上可能沒有什麼表情，但內心卻在尖叫。」笑稱當經紀人最棒的是「不需要減肥」。

紀培慧6月答應交往9年的導演男友求婚，當天早上她還在半夢半醒間，男友突然拿出親手設計的婚戒單膝下跪：「要不要結婚？」但她毫無浪漫感，因為她為了防塵蟎，用保鮮膜蓋臉睡覺，「整張臉都黏著保鮮膜」，成了最狼狽的時刻。兩人已開始準備婚禮，她希望能在春天的沖繩舉辦，但尚未決定是哪一年，「我們想慢慢準備，不趕時間」。

