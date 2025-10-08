自由電子報
娛樂 最新消息

好小子顏正國戲劇化人生謝幕 享年50歲

顏正國從小拍戲爆紅，曾經入獄迷途知返重返大銀幕，昨因病不幸離世。（資料照）顏正國從小拍戲爆紅，曾經入獄迷途知返重返大銀幕，昨因病不幸離世。（資料照）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《好小子》顏正國人生如戲，他從爆紅童星到階下囚，原本10日將過生日，昨卻傳出下午4點57分病逝，享年50歲，由他的好友「鋼鐵爸」阮橋本在臉書證實噩耗，令外界十分不捨！

顏正國（右）拍《好小子》系列電影走紅。（資料照）顏正國（右）拍《好小子》系列電影走紅。（資料照）

據了解，顏正國罹患肺腺癌第四期，9月底住進亞東醫院，卻因病情惡化，最終不敵病魔辭世；顏正國從小拍導演朱延平執導的《好小子》走紅，朱延平聽聞此事直呼十分悲痛，直言少了正該發光發熱的晚輩、電影圈也失去一位優秀人才。

顏正國執導筒創佳績，晉升億萬導演。（理大國際多媒體提供）顏正國執導筒創佳績，晉升億萬導演。（理大國際多媒體提供）

朱延平表示從小看顏正國長大，一路看他迷惘後又回歸正途，在影視界從基層努力學習、成長，近年擔任角頭系列電影導演，頗有大將之風，無奈早一步離開人世。

顏正國當年憑《好小子》系列電影爆紅，卻因青春期自我放逐，最後鋃鐺入獄，後來因表現良好，2012年3月假釋出獄後的他迷途知返，寄情電影創作，還出版過自傳，學寫書法培養心性，並總在臉書直播傳遞正能量，要大家歹路不可走。

假釋出獄的顏正國，兩年後演出電影《角頭》，2018年演而優則導，當起電影《角頭2：王者再起》導演，拿下1.27億元台幣票房，晉升「億萬票房導演」，2022年自導自演《少年吔》，與他人生寫照互相呼應。

顏正國當時坦言拍攝《少年吔》初衷，是因感念監製「侯導」侯孝賢當年藉由電影《少年吔，安啦！》將他拉回電影圈，「因為當時我不識字，無法讀劇本，現在拍這電影，是想向侯導、張華坤製片致意，謝謝他們的提攜。」

社群平台有網友分享9月路上巧遇顏正國，當時傳出他已明顯瘦一大圈，狀態不如以往，健康惡化似乎已見端倪，沒想到沒等到生日大關就撒手人寰。

