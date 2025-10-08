自由電子報
娛樂 最新消息

蝶香升格團寵！ 謝男隊友餵食、電風扇伺候

洪暐（左起）、宰宰、蝶香與彥合組創作團體「B CRUSH不小心製造」。（記者王文麟攝）洪暐（左起）、宰宰、蝶香與彥合組創作團體「B CRUSH不小心製造」。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由蝶香、彥、洪暐、宰宰合組的創作團體「B CRUSH不小心製造」正式出道，昨天舉辦成軍記者會，外型火辣的蝶香是唯一的女成員，備受團員寵愛，形容自己就像「白雪公主」，自信笑說：「吃飯前大家都會先問我，在海邊拍MV時，3個人還同時拿電風扇幫我吹。」順利升格成團寵。

蝶香是女團選秀出身，現在卻和男生組團，坦言起初很擔心要如何融入三位男孩的生活圈，所幸相處非常融洽，「大家都很貼心，也很尊重我，就算聊男生笑話也會把我拉進去，連我穿高跟鞋下樓梯時都有人主動扶我，真的像家人一樣。」

談到團內相處，洪暐與宰宰時常為了創作激烈討論，讓蝶香誤以為他們在吵架。

宰宰表示：「創作上我真的很佩服洪暐，不管遇到什麼狀況，他都會全程陪著我們。」彥也說洪暐非常貼心，「他常常為了小細節陪我們練到半夜，雖然嚴格但也很暖心。」

點圖放大header
點圖放大body

