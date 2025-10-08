自由電子報
娛樂 最新消息

黃子佼涉肇逃風波 澄清已到案願扛責

黃子佼涉嫌車禍肇逃，昨表示已主動將車開至派出所配合鑑識且願負損失。（資料照，記者陳奕全攝）黃子佼涉嫌車禍肇逃，昨表示已主動將車開至派出所配合鑑識且願負損失。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼近日再度陷入爭議，先前因購買、下載未成年不雅影像遭起訴、案件仍在審理中，未料昨又被爆涉嫌車禍肇逃。對此，他事後也透過經紀人發出聲明解釋事件原委。

黃子佼昨爆出8月中駕車行經新北市三重區時，與一名機車婦人發生擦撞，當時他未等警方到場即離開現場。警方其後循線通知他到案說明，引發外界質疑他肇事逃逸。

事件曝光後，黃子佼透過聲明澄清，表示警方調閱監視器畫面顯示，事發當下他為閃避前方摩托車才減速讓行，並未察覺右側有碰撞或呼叫聲音，因此才繼續行駛，直到9月底接獲派出所通知，才得知對方摔車情形。

他強調已於筆錄前主動將車開至派出所配合拍照鑑識，並在看完影片後對騎士表達歉意、願負損失。警方目前仍在釐清雙方肇事責任。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

