〈人物專訪〉金音才子鶴2度罹癌不賣慘！笑稱「聽一首少一首」憂女友愛貓先走一步

鶴坦言二度罹癌後對於生死看得開，認為當下最重要。（記者王文麟攝）

記者張釔泠／專訪

金音才子鶴The Crane相隔3年推出第二張專輯，19歲就曾切除甲狀腺惡性腫瘤的他，去年癌症又復發，他果斷決定動刀治療，卻拖到了手術前一晚獨自在病房時，才發出影片「告知」粉絲這個訊息，因為怕太「煽情」，刻意雲淡風輕，卻湧入近千則留言，讓他當場噴淚。

回憶當時要公布病況時，他直說：「要不要講還是很猶豫，怕嚴重性沒有拿捏好。」但因為第二張專輯《Same Stories, Different Narratives》的發行計畫要推遲，他還是想讓後面的活動廠商有心理準備，自己可能需要請假，拍影片時一直在揣摩措辭，「畢竟我的手術成功率還是高的，有人遠遠比這嚴重太多。」不想要太賣慘。

請繼續往下閱讀...

鶴去年甲狀腺癌復發，手術前一天獲粉絲打氣噴淚。（記者王文麟攝）

沒想到影片一發出去，卻收穫無數暖心打氣，還有年紀比他小的歌迷，遇到一模一樣的情況，與他分享心路歷程，讓他直呼 ：「一件小小的事情，還是有很大的鼓勵。」更自嘲其實不是很勵志的人，卻一直被貼上「抗癌成功」的標籤有點不好意思。

他坦言19、20歲發現惡性腫瘤時，當時真的覺得離死亡很近，10年後癌症再復發他已看得很開，還會幽默地說自己的歌可能聽一首就少一首，「其實我比較在乎當下，想做的事情能夠完成，大過於一生要很輝煌。」現在反而比較牽掛女友養的貓年歲己大，萬一離開了，兩人可能會承受不了打擊。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法