自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「天菜精靈」金宇彬許願帶手機進神燈！隔9年合作秀智，奇幻甜寵劇CP火花爆棚

秀智（右）戲中撿到「神燈精靈」金宇彬，兩人編織一段浪漫戀曲。（Netflix提供）秀智（右）戲中撿到「神燈精靈」金宇彬，兩人編織一段浪漫戀曲。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕金宇彬、秀智繼韓劇《任意依戀》後，時隔9年合作奇幻愛情新劇《許願吧，精靈》，兩人接受台媒視訊訪問，提及默契一拍即合，甚至比先前更好。呼應劇中「許願」主題，兩人許下的願望都已成真，受訪時更幽默互動，展現絕佳CP感。

金宇彬曾於2017年被診斷罹患鼻咽癌，之後全面暫停演藝工作，投入30多次放射與藥物治療，體重更暴瘦20公斤，好不容易於2019年康復，重返螢光幕；他表示「一直以來都祈禱身體能健康，目前也完全康復，等於實現願望了。」秀智也說出道以來的願望就是平安健康，「對我來說，那就是最大的願望」，表示目前一切平安，願望也算成真。

金宇彬（左）、秀智時隔9年再合作，於《許願吧，精靈》共譜絕佳默契。（Netflix提供）金宇彬（左）、秀智時隔9年再合作，於《許願吧，精靈》共譜絕佳默契。（Netflix提供）

《許願吧，精靈》為王牌編劇金銀淑最新力作，講述金宇彬飾演的精靈被天神懲罰關進神燈，消失千年後被秀智撿到，故事以「3個願望」為主軸；問到首次飾演「精靈」的心情，金宇彬開心說，光是想到要扮演精靈就很好玩，「劇本真的很棒，又能和金銀淑老師合作，還能和秀智一起演戲，馬上就決定接演。」

問及兩人若遇上「被困在神燈裡」，又只能帶一樣東西進去時，會是什麼？秀智聽聞笑說「問題真有趣」，直言想帶手機，但礙於現實可能沒網路，無法網購，打趣說身為精靈真可憐；金宇彬附和同樣想帶手機，還想看YouTube、Netflix，滑IG，讓自己不無聊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中