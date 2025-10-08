「天菜精靈」金宇彬許願帶手機進神燈！隔9年合作秀智，奇幻甜寵劇CP火花爆棚

秀智（右）戲中撿到「神燈精靈」金宇彬，兩人編織一段浪漫戀曲。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕金宇彬、秀智繼韓劇《任意依戀》後，時隔9年合作奇幻愛情新劇《許願吧，精靈》，兩人接受台媒視訊訪問，提及默契一拍即合，甚至比先前更好。呼應劇中「許願」主題，兩人許下的願望都已成真，受訪時更幽默互動，展現絕佳CP感。

金宇彬曾於2017年被診斷罹患鼻咽癌，之後全面暫停演藝工作，投入30多次放射與藥物治療，體重更暴瘦20公斤，好不容易於2019年康復，重返螢光幕；他表示「一直以來都祈禱身體能健康，目前也完全康復，等於實現願望了。」秀智也說出道以來的願望就是平安健康，「對我來說，那就是最大的願望」，表示目前一切平安，願望也算成真。

金宇彬（左）、秀智時隔9年再合作，於《許願吧，精靈》共譜絕佳默契。（Netflix提供）

《許願吧，精靈》為王牌編劇金銀淑最新力作，講述金宇彬飾演的精靈被天神懲罰關進神燈，消失千年後被秀智撿到，故事以「3個願望」為主軸；問到首次飾演「精靈」的心情，金宇彬開心說，光是想到要扮演精靈就很好玩，「劇本真的很棒，又能和金銀淑老師合作，還能和秀智一起演戲，馬上就決定接演。」

問及兩人若遇上「被困在神燈裡」，又只能帶一樣東西進去時，會是什麼？秀智聽聞笑說「問題真有趣」，直言想帶手機，但礙於現實可能沒網路，無法網購，打趣說身為精靈真可憐；金宇彬附和同樣想帶手機，還想看YouTube、Netflix，滑IG，讓自己不無聊。

