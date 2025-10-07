自由電子報
娛樂 最新消息

徐千京中國發展 裝傻化解潛規則危機

徐千京分享中國發展經驗，經常在找理由推掉飯局。（民視提供）徐千京分享中國發展經驗，經常在找理由推掉飯局。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，她曾赴中國發展多年，也和日前離世的于朦朧合作過，談起中國演藝圈潛規則話題，她以親身經驗直言：「一個巴掌拍不響！」一切都是演員自己的選擇，「但如果你願意，得到的東西非常多」。

徐千京回憶，在中國拍戲時，曾被導演以「試戲」為由邀請進房間，「我就會說好，但我房門一定打開」，她笑說自己常用「裝傻」化解尷尬，「他們點到為止，懂得禮貌、圓融拒絕，也要給對方台階下」，但也坦言：「我聽過很多進去就關門的。」

徐千京透露，當時在中國發展沒有經紀人，全靠自己和劇組談戲，遇到被暗示潛規則時，她會開門見山說：「我覺得這沒什麼，不就是男女關係嗎？我們都懂，但這角色太小，不值得。」對方立刻道歉，態度反而變得超客氣。

中國發展3年間，徐千京拍了近30部戲，每次被約飯局或應酬，她都找理由推掉，「我在那邊沒什麼朋友，因為每次約我都說不行，最後大家也不揪我」，她直言，潛規則不只存在於男女之間，「很多其實是男生對男生」，呼籲圈內應更加尊重彼此的專業與界線。

