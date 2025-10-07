自由電子報
娛樂 最新消息

陳詩媛中秋曬照報喜 王齊麟升格準爸爸

王齊麟（後）與陳詩媛開心曬出超音波照，宣布即將迎接新生命。（翻攝自IG）王齊麟（後）與陳詩媛開心曬出超音波照，宣布即將迎接新生命。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與愛妻陳詩媛結婚近4個月，昨於中秋節傳出喜訊，宣布升格當準爸媽。陳詩媛在社群平台曬出超音波照片，開心寫下：「度日如年的7月、8月、9月，以後有人陪我一起等他回來了。」甜蜜文字藏不住喜悅。

29歲的王齊麟去年12月向陳詩媛求婚，兩人於今年6月在內湖戶政事務所登記結婚。事實上，夫妻倆6月出席活動時，陳詩媛就曾害羞透露自己沒有在避孕，並笑稱希望能生雙胞胎女兒，「希望能生兩到三個，我想要女生啦，如果家裡有三個王齊麟會受不了！」如今不到半年，陳詩媛就迎來懷孕喜訊，不少圈內朋友和粉絲都湧入她的貼文留言祝賀。

王齊麟也發文分享成為準爸爸的喜訊，「滿滿的感動和期待，透過超音波第一次和他（她）見面、第一次聽到心跳聲，感覺一切都好神奇。謝謝辛苦的老婆，我會努力當個好爸爸！」

點圖放大header
點圖放大body

