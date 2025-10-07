范怡文美好時光好歌榜奪冠 城巿巧合掀話題
范怡文新單曲《美好時光》在「BEST好歌榜」奪下冠軍佳績。（翰森娛樂提供）
〔記者張釔泠／台北報導〕范怡文出道40年推出的新單曲《美好時光》，不僅在「BEST好歌榜」奪下冠軍，成為她入行以來首支榜首作品，近日更因一場「城市巧合」再掀話題。
范怡文《美好時光》成績搶眼，也在中秋之際意外點亮香港夜空。（翰森娛樂提供）
中秋前夕，香港最高地標建築「環球貿易廣場ICC」夜間燈幕上亮起「美好時光」4字，彷彿替她打歌，引發歌迷熱烈討論。
畫面攝於香港維多利亞港，巨型燈幕在ICC高樓間格外醒目，搭配霓虹天際線與海面倒影，有歌迷驚呼「真的太巧合」、「像是香港也在應援」。范怡文看到照片後開心表示：「這是今年最好的中秋禮物！」
范怡文近日積極投入健身訓練，提升運動強度，希望在明年初的演唱會以更好的狀態呈現舞台演出。她透露，演唱會內容絕對令人期待，自己非常興奮，也希望歌迷屆時能到場支持，共度屬於大家的美好時光。
