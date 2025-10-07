自由電子報
娛樂 最新消息

《人物專訪》曾沛慈叩關金鐘戲后自誇幹得不錯 老公肯定早就知道妳可以

曾沛慈得知入圍金鐘戲后覺得很不真實。（記者胡舜翔攝）曾沛慈得知入圍金鐘戲后覺得很不真實。（記者胡舜翔攝）

記者李紹綾／專訪

曾沛慈對得獎有渴望，盼能從夾縫中透出一點光。（記者胡舜翔攝）曾沛慈對得獎有渴望，盼能從夾縫中透出一點光。（記者胡舜翔攝）

曾沛慈以影集《太太太厲害》入圍金鐘60戲劇節目女主角獎，她開心又難以置信，打趣說：「有很多優秀的演員，我其實更看好別人，沒有特別想過自己。」得知喜訊時覺得很不真實，忍不住自誇：「哎唷！我真是幹得不錯。」

《人物專訪》曾沛慈叩關金鐘戲后自誇幹得不錯 老公肯定早就知道妳可以曾沛慈在《太太太厲害》飾演可愛的主婦發明家。
（八大電視提供）

得獎 渴望夾縫中透出一點光

對曾沛慈而言，這次入圍不只是肯定，更想喚起觀眾對她演員身分的印象，她說：「大家這兩年比較熟悉我的歌手面向，但我其實很想繼續演戲，還有很多不同類型的角色想挑戰。」被問是否有信心得獎，她沉思幾秒後笑回：「信心不確定，但有渴望，希望能從夾縫中透出一點光。」

曾沛慈得知入圍消息時，只有老公在身旁，她回憶道：「我拿著手機說『我入圍金鐘了！』他完全沒驚訝，只是淡淡說『我早就知道妳可以，妳每天都很棒。』」那句話讓她超感動：「他真的給我很多情緒價值。」

夫妻 互補型搭檔相互鬥嘴拉扯

談起夫妻相處，曾沛慈形容兩人是「互補型搭檔」：「他其實不太干涉我的工作，但我喜歡問他意見，他會很客觀給建議，是最懂我的人。」她笑說老公有時會故意鬧她，講一些太現實、讓她想翻白眼的話，「我就會說『可不可以用鼓勵代替？』我們常鬥嘴、互相拉扯，不能讓他覺得我太聽話，還是要保有一點小叛逆，生活才有趣。」

曾沛慈給人傻大姐、幽默又ㄎㄧㄤ的印象，她聽了直喊：「大家都誤會我了，其實我以前講話超小聲，不太敢跟人打招呼。」她回憶大學時期懷疑自己有憂鬱症，甚至還去掛號檢查：「醫生說我很棒、有病識感，但那時真的不快樂。」直到參加歌唱比賽、進入演藝圈，她才慢慢學會放鬆，「應該是35歲之後，變得比較油條、懂得社會化，也更喜歡現在的自己，人生總算找到平衡。」

拍戲 從鄭美惠找回演戲熱情

曾沛慈以《我們與惡的距離》奪下金鐘54女配角獎，隔6年再叩關金鐘60女主角獎，雖然中間一度想放棄，但她熬了過來。在《太太太厲害》演出「鄭美惠」讓她重新找到熱情，「拍戲過程雖然累，但覺得開關被打開了，也學會肯定自己，我不再說自己不會演戲，我真的和角色一起活出最精彩的模樣」。

