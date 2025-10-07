自由電子報
陳淑芳笑爆遺憾金鐘欠我兩個獎 葉輝龍籲年輕人投入製景

貢獻獎得主陳淑芳（左）、葉輝龍昨出席《金鐘60／60特展》開幕儀式，分享早年拍戲趣事。（記者潘少棠攝）貢獻獎得主陳淑芳（左）、葉輝龍昨出席《金鐘60／60特展》開幕儀式，分享早年拍戲趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕演員陳淑芳與製景師葉輝龍是本屆金鐘獎特別貢獻獎得主，昨一同出席文化部舉辦的《金鐘60／60特展》開幕儀式。陳淑芳打趣說：「金鐘欠我兩個獎！」透露多年拍戲仍未拿過女主、女配獎；葉輝龍則呼籲年輕人投入製景，傳承電視木工技術。

陳淑芳以過來人身分勉勵後輩：「不要嫌戲分少，忍得住寂寞、用心演，觀眾一定看得出來。」雖已從影60年，她笑稱唯一的遺憾是還沒拿過金鐘戲后或女配角獎，認為一定要補齊才算圓滿，「歡迎大家找我拍戲，一場戲我也願意客串！」她也曾演出《台灣龍捲風》，如今看到展場中自己的舊劇照，笑說：「我以前怎麼這麼漂亮？」

現年80歲的葉輝龍，雖已退休15年，但仍與台視保持「一年一約」，笑稱沒漲價且會繼續做。他從13歲當學徒起步，製景超過60年，回顧職涯時感嘆：「道具和佈景要逼真又受時間限制，還得想辦法回收再利用。」展場中展出他為《嘉慶君遊台灣》打造的大船道具照，他笑說：「兩個人光是那艘船就做了36天，陳亞蘭看到後很滿意。」他也呼籲年輕人投身製景領域，傳承珍貴技藝。

