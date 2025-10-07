自由電子報
娛樂 最新消息

土屋安娜垂涎中秋台味 萌喊「請給我一根香腸」

土屋安娜外表酷炫帥氣，受訪時親和力十足，讓人留下深刻印象。（給樂音樂提供）土屋安娜外表酷炫帥氣，受訪時親和力十足，讓人留下深刻印象。（給樂音樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌姬土屋安娜暌違6年來台開唱，昨天在Legacy Taipei與粉絲相見歡，適逢中秋節，土屋安娜很想體驗台灣的中秋文化，包括吃月餅、烤肉，並喊話「請給我一根香腸」，笑翻眾人。

現年41歲的土屋安娜曾為動畫《NANA》獻唱《rose》及《黑色眼淚》等歌曲大受歡迎，成為其代表作。去年迎接25週年的她，昨天率領搖滾樂團「BLVCKPHOENIX」，一起在台演出。前天抵台，土屋安娜見不少粉絲來接機，大受感動，她知道粉絲等了她6年，承諾會常常來台灣，與大家增加更多回憶。

土屋安娜來過台灣很多次，她分享這次來台後在路邊隨便找了一間有賣珍奶、果汁的飲料店，那個味道讓她瞬間回憶湧上，前天也吃了小籠包、喝了西瓜烏龍，「真的超級好吃，台灣的小籠包真的是完全不一樣的東西。」

她對台灣人情味也是讚譽有加，飯店的清潔歐巴桑對她十分親切，讓土屋安娜有賓至如歸的感覺，很想擁抱可愛的台灣阿姨。記者分享台灣人實在太好客，只要在路邊開口說「我想吃香腸」，就會被台灣人邀請一起烤肉，讓土屋安娜也躍躍欲試。

