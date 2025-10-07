潤娥演完《廚師》失去名字 誇李彩玟現成《暴君》有默契

潤娥（右）、李彩玟合作《暴君的廚師》CP感爆棚，對手戲很有默契。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕潤娥今年主演韓劇《暴君的廚師》人氣更上一層樓，她提到近來外出或走進餐廳，都被喊戲中主角名字「延志永」或「待令熟手」，讓她真切感受到劇集深受歡迎。

《暴君的廚師》日前圓滿收官，最終集收視17.1%創全劇新高，潤娥表示戲裡出現許多法餐融合南韓宮廷料理的美食，最合口味的就是「大醬義大利麵」，表示每拍完一集就會品嘗當集菜餚，未來也想學做紅酒燉牛肉等劇中美食。

請繼續往下閱讀...

男主角李彩玟在《暴君的廚師》開拍前臨危授命接替朴成焄演出，潤娥大讚離正式拍攝前沒幾天，李彩玟就學好騎馬、書法等技能，為角色做好準備，根本是現成的「暴君」，令人佩服。

現實相差10歲的兩人被讚很有CP感，潤娥說，「這是我第一次和年紀比我小這麼多的演員對戲，但他（李彩玟）很成熟，對角色有完美執著，和我很有默契。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法