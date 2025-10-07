自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰勒絲新MV辣玩變身 美式足球入鏡偷放閃

泰勒絲化身超辣歌舞女郎，展現養眼好身材。（翻攝自X）泰勒絲化身超辣歌舞女郎，展現養眼好身材。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲推出第12張專輯《星夢人生》，自導自演的主打歌《The Fate of Ophelia》MV昨正式推出，可見泰勒絲連換9套華麗服裝，還出現球星未婚夫崔維斯凱爾西相關的美式足球、背號87等細節偷放閃，羨煞眾人。

泰勒絲自編自導MV狂掀熱烈話題。（環球音樂提供）泰勒絲自編自導MV狂掀熱烈話題。（環球音樂提供）

泰勒絲以金色長髮搭配白色長裙造型亮相，並在畫作中甦醒，接著布景、造型不斷轉換，包含她身穿鮮紅連身衣搭上瑪麗蓮夢露般的俏麗短髮穿梭於歌舞廳後台；泰勒絲解釋MV探索史上各種成為歌舞女郎的方式，像是夜總會的歌舞表演者或舞台劇演員等。

泰勒絲變身瑪麗蓮夢露，充滿時代氛圍。（翻攝自X）泰勒絲變身瑪麗蓮夢露，充滿時代氛圍。（翻攝自X）

MV除了有多套華服與絢麗場景，有一幕泰勒絲接住從場外飛來的美式足球，走進名為87號的房間，與未婚夫美式足球球星的身分背號呼應；私下熱愛烘焙的她還讓自製的酸種麵包首度曝光，讓她笑稱：「真的很興奮，我的麵包成為MV明星啦。」

泰勒絲接住美式足球，隔空和球星未婚夫偷放閃。（翻攝自YouTube）泰勒絲接住美式足球，隔空和球星未婚夫偷放閃。（翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中