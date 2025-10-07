泰勒絲新MV辣玩變身 美式足球入鏡偷放閃

泰勒絲化身超辣歌舞女郎，展現養眼好身材。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲推出第12張專輯《星夢人生》，自導自演的主打歌《The Fate of Ophelia》MV昨正式推出，可見泰勒絲連換9套華麗服裝，還出現球星未婚夫崔維斯凱爾西相關的美式足球、背號87等細節偷放閃，羨煞眾人。

泰勒絲自編自導MV狂掀熱烈話題。（環球音樂提供）

泰勒絲以金色長髮搭配白色長裙造型亮相，並在畫作中甦醒，接著布景、造型不斷轉換，包含她身穿鮮紅連身衣搭上瑪麗蓮夢露般的俏麗短髮穿梭於歌舞廳後台；泰勒絲解釋MV探索史上各種成為歌舞女郎的方式，像是夜總會的歌舞表演者或舞台劇演員等。

泰勒絲變身瑪麗蓮夢露，充滿時代氛圍。（翻攝自X）

MV除了有多套華服與絢麗場景，有一幕泰勒絲接住從場外飛來的美式足球，走進名為87號的房間，與未婚夫美式足球球星的身分背號呼應；私下熱愛烘焙的她還讓自製的酸種麵包首度曝光，讓她笑稱：「真的很興奮，我的麵包成為MV明星啦。」

泰勒絲接住美式足球，隔空和球星未婚夫偷放閃。（翻攝自YouTube）

