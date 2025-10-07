自由電子報
娛樂 最新消息

五月天揪李竺芯優雅《軋車》 阿信率歌迷《倔強》聲援花蓮災民和鏟子超人

五月天首次和金曲歌后李竺芯（左二）同台合唱。（相信音樂提供）五月天首次和金曲歌后李竺芯（左二）同台合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚在高雄巨蛋完成超犀利趴所有演出，今年金曲獎大贏家，台語歌后李竺芯驚喜成為最終場嘉賓，和五月天一起在台上「軋車」，表演結束她在社群分享後台觀察到的景象，直呼感動。

李竺芯談到：「在後台的螢幕看到大大們深深鞠躬了好久，怪獸老大鞋一蹬，大家一起起身，即便開了那麼多場、經歷了二十幾年的演唱會，依舊在他們的眼裡看見深深的感謝與觸動！」

五月天邀李竺芯合唱《軋車》，原本年少輕狂的壓車變成法式優雅的甩尾，她以幽默的法語腔說：「感謝船長邀約，很榮幸能搭上這艘音樂遊輪，有跟著五月天航向法國的感覺。」李竺芯也演唱了自己的代表歌曲《足芳足芳》，並應景改詞融入「犀利趴」，阿信還拿出香菜冰淇淋請她吃，最後和她一起演唱琳誼原唱，阿信參與填詞的台語歌《香菜 （芫荽）》。事後李竺芯發文談到：「大家都知道我很愛吃美食，今年中秋吃到最好吃的美食就是芫荽啦！」

前晚點歌橋段，有歌迷點《倔強》，希望送給花蓮光復災區民眾還有熱心協助救災的鏟子超人們，阿信率歌迷一起高歌，唱完感動心情難以平復。

